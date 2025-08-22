3,3 Millionen an Fördergeldern kann die VG Birkenfeld über das regionale Zukunftsprogramm des Landes erhalten. VG-Bürgermeister Matthias König und Wirtschaftsförderer René Maudet sprechen über die Kritik am Förderprogramm, aber auch dessen Vorteile.

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes sollen „die Regionen gestärkt werden, die vor besonderen strukturellen Herausforderungen stehen“, beschreibt das Land selbst das Förderprogramm. 3,3 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld aus den Mitteln des Landes. Der Rat der VG Birkenfeld hatte Anfang Juli der Liste über die Maßnahmen, die mit den 3,3 Millionen Euro umgesetzt werden sollen, zugestimmt. Doch das Förderprogramm zog auch starke Kritik auf sich. Vor allem, weil das Land die Sanierung öffentlicher Bestandsgebäude wie Sporthallen, Verwaltungsgebäude oder Schulen von einer Förderung größtenteils ausschloss. „Es ist völlig widersinnig, dass ein Pumptrack mit 100.000 Euro gefördert wird, aber hygienische Mindeststandards an Schulen nicht“, kritisierte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Unsere Zeitung sprach mit VG-Bürgermeister Matthias König (Freie Wähler) und VG-Wirtschaftsförderer René Maudet über die strukturellen Herausforderungen der VG, die Kritik am Programm und warum es der Verbandsgemeinde trotzdem weiterhilft.

Das Land Rheinland-Pfalz will mit dem Programm regional.zukunft.nachhaltig (RZN) Kommunen fördern, die vor „besonderen strukturellen Herausforderungen“ stehen. Vor welchen „besonderen strukturellen Herausforderungen“ steht die VG Birkenfeld aktuell?

König: „Das sind einige. Die VG hat zuerst ihren Pflichtbedarf zu decken. Als das Förderprogramm vorgestellt wurde, haben wir die Chance gesehen, die Gemeinden bei der VG-Umlage (derzeit 47 Prozent Anm. d. Red.) zu entlasten. Mithilfe der Förderung wollten wir Pflichtaufgaben im VG-Haushalt finanzieren, um die VG-Umlage für ein bis zwei Jahre senken zu können und so die Gemeinden strukturell zu entlasten. Wir nehmen als VG einiges an Geldern aus den Gemeinden heraus. Das ist aufgrund der Haushaltslage nicht anders möglich. Diese Strukturschwäche wollten wir mithilfe des RZN-Programms ausgleichen.“

Welche Pflichtaufgaben belasten den Haushalt der VG Birkenfeld besonders?

König: „Bis zu rund 800.000 Euro können über das regionale Zukunftsprogramm für nicht-investive Maßnahmen abgerufen werden. Als nicht-investiv haben wir als VG zum Beispiel die Sanierung einer Schultoilette (Grundschule Birkenfeld Anm. d Red) für 120.000 Euro definiert. Projekte dieser Art belasten unseren Haushalt direkt, dazu gehören auch Schulhöfe oder energetische Maßnahmen. Unser erster Gedanke war es, für diese Maßnahmen Gelder aus dem Fördertopf aufzurufen, um so die Kommunen zu entlasten. Das kam aber dann anders…“

Ist das regionale Zukunftsprogramm also nicht perfekt darauf zugeschnitten, die wirklichen strukturellen Herausforderungen vor denen Kommunen, wie die VG Birkenfeld, stehen zu bewältigen?

Maudet: „Wir als VG haben zu diesem Thema Gespräche mit der Landesregierung geführt. Bei dem Auswahlprozess für Kommunen, die vom RZN-Programm profitieren sollen, hat das Land Finanzschwäche nicht als Faktor berücksichtigen können. Nehmen wir die Sanierung der Schultoilette als Beispiel: Wäre sie förderfähig gewesen, hätten Kommunen, die nicht für das Programm ausgewählt wurden, dagegen vorgehen können. Diese Probleme finanzieller Art haben schließlich fast alle Kommunen in Rheinland-Pfalz. In der uns vorliegenden Rückmeldung des Innenministers Michael Ebling verweist er darauf, dass das Land diese Probleme mit dem kommenden Förderprogramm ‚Handlungsstarke Kommunen‘ angehen will. Außerdem soll auch das Sondervermögen der Bundesregierung in Höhe von 500 Milliarden (100 Milliarden sind für Länder und Kommunen vorgesehen, Anm. d. Red.) bei Herausforderungen dieser Art genutzt werden können. Wir werden also Projekte, wie die Schultoiletten nicht in unseren Antrag für das regionale Zukunftsprogramm übernehmen.“

Mitglieder des Verbandsgemeinderats bezeichneten einzelne der beantragten Maßnahmen besonders im Bereich der Wirtschafts-, Tourismus- und Mobilitätsförderung (Säule drei) als „Steuerverschwendung“ oder „Prestigeprojekte“. Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kritisierte, dass die genannten Einschränkungen dem „ursprünglichen Ziel des Programms widersprechen“. Wie bewerten Sie das?

König: „Am Ende des Tages müssen wir auch schauen, dass wir den Bürgern etwas anbieten. Die RZN-Förderung ist nicht gemacht worden, um die Pflichtaufgaben der Kommune zu decken, dafür wird es dem Land zufolge andere Programme geben. Das wurde anfangs seitens des Landes vielleicht nicht optimal kommuniziert. Aber: Wir bekommen auch über die dritte Säule des regionalen Zukunftsprogramms die Möglichkeit Dinge umzusetzen, zu denen wir sonst in keinster Weise in der Lage gewesen wären. Da wäre zum Beispiel die Verbesserung unserer Traumschleife im Zauberwald. Mit einer neuen Kugelbahn, deren Förderung über das RZN-Programm beantragt wird, können wir das Angebot sowohl touristisch als auch für Familien in der VG-Birkenfeld noch attraktiver machen. Maßnahmen für mehr Sicherheit auf den HBR-Fahrradwegen, ein neues Elektro-Bürgerauto – das sind nur einige Beispiele für Projekte, von denen die Bürger direkt profitieren werden und die uns das RZN-Programm ermöglicht.“

Das RZN-Förderprogramm kann also an vielen Stellen der VG Birkenfeld weiterhelfen?

König: Mit manchen Formulierungen hat das Land falsche Erwartungen geweckt. Unter Punkt 1.1 der Positivliste für das RZN-Programm steht ‚Sanierung und bedarfsorientierter Umbau nicht-wirtschaftlicher kommunaler Projekte’: Wir sind weder im Rathaus noch bei der Feuerwehr noch in der Schule wirtschaftlich tätig. Also hielten wir vieles für förderfähig, was sich später als nicht förderfähig herausstellte. Mit dem neuen Wissen konnten wir das beantragte Förderpaket aber aus meiner Sicht so anpassen, dass wir für Bürger und Kommune das Beste herausgeholt haben.

Maudet: Eine Entlastung des Haushalts ist auf andere Weise trotzdem möglich. Wir haben zum Beispiel für das Freibad Birkenfeld ein wichtiges Maßnahmenpaket geschnürt. Mit einer neuen Freiflächenphotovoltaikanlage inklusive Batteriespeicher, eventuell mit einer Wärmepumpe, alles förderfähig nach RZN-Richtlinien, können wir die Energiekosten des Freibads in Zukunft senken. Das trägt nicht nur zur Entlastung des Haushalts, sondern auch zum Erhalt des Freibads bei. Immer mehr Freibäder in Rheinland-Pfalz schließen, Kostensenkungen sind für den Erhalt elementar. Und das sind bei Weitem nicht die einzigen Maßnahmen, die, mithilfe des RZN-Programms, in Zukunft zu Einsparungen führen werden.

Muss das Förderprogramm angepasst werden, wie es ja unter anderem Frau Klöckner gefordert hat?

König: „Das Thema ist durch, es wird keine Verlängerung und keine Änderung der FAQs geben, da war das Land klar in seinen Aussagen. Ich finde das gut. Die Verantwortlichen haben sich etwas bei diesem Förderprogramm gedacht, Regelungen festgelegt und an diese Regelungen werden wir als VG uns halten. Wir haben es versucht, haben das Land angeschrieben, die Verantwortlichen bleiben bei ihrer Meinung und das akzeptieren wir. Irgendwann ist der Punkt in einem Prozess erreicht, wo du finale Entscheidungen treffen musst, und das hat das Land zum Glück getan. Wir bekommen 3,3 Millionen Euro, insgesamt ist das Programm positiv zu bewerten.“

Was muss im neuen Landesförderprogramm „Handlungsfähige Kommunen“ möglich gemacht werden, damit die Kommunen maximal profitieren?

König: „Wir brauchen eine Möglichkeit, Sanierungen von kommunalen Gebäuden durchzuführen. Das muss Kitas, Schulen und Feuerwehrgerätehäuser umfassen, wo es einen hohen Sanierungsbedarf gibt. Das sind unsere Pflichtaufgaben und darauf wollen wir uns konzentrieren, um dann auch eine Entlastung an die Gemeinden weitergeben zu können. Wir dürfen laut der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RLP) nur 1,1 Millionen Euro investieren. Wenn wir wie aktuell für mehr als 2 Millionen Euro eine Erweiterung des Feuerwehrhauses in Birkenfeld planen, dann ist der VG-Haushalt für zwei Jahre ausgelastet. Da bleibt kein Spielraum für andere Projekte oder eine Entlastung der Gemeinden.“