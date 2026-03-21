Idar-Obersteinerin hat Konzept
Wie Kinder ihre Gefühle besser verstehen lernen
Marina Engelmann aus Idar-Oberstein möchte Kinder und Jugendliche stärken.
Marina Engelmann aus Idar-Oberstein möchte Kinder und Jugendliche stärken.
Daniela Hert

Eine Schulsozialarbeiterin aus Idar-Oberstein hat das Projekt „me – mentale Entwicklung“ für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen: Kinder sollen mit schwierigen Situationen besser umgehen können. 

Lesezeit 3 Minuten
Eltern wenden sich häufig an Marina Engelmann, wenn sie merken, dass ihr Kind sehr sensibel auf Situationen reagiert, Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen hat oder mehr Selbstvertrauen entwickeln soll. In ihren Angeboten möchte die Schulsozialarbeiterin aus Idar-Oberstein Kindern einen geschützten Raum geben, in dem sie sich ausprobieren, verstanden fühlen und lernen können, besser mit sich selbst und mit anderen umzugehen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungSoziales

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