Nach nächtlichem Brand Wie kam die historische Lok nach Birkenfeld? Niels Heudtlaß 21.04.2026, 14:00 Uhr

i Der Brand hat an der historischen Lok kaum Schäden hinterlassen, eine Restaurierung plant die Stadt Birkenfeld nicht. Reiner Drumm. Rd

Ein nächtlicher Brand rückt die historische Lokomotive am Alten Bahnhof in den Fokus. Wie ein Architekt sie in die Kreisstadt brachte, was die Lok mit Birkenfeld verbindet und wie es mit diesem Stück Geschichte weitergehen soll.

Die Feuerwehr war am Sonntagabend, 12. April, zu einem Brand in die Bahnhofsstraße in Birkenfeld gerufen worden. „Für uns war es ein ungewöhnlicher Einsatz“, blickt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld Lars Benzel zurück. Denn es brennt kein Gebäude, sondern die historische Lok, die gegenüber des alten Bahnhofs in der Kreisstadt auf der alten Bahnstrecke zwischen Birkenfeld und Neubrücke steht.







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