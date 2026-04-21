Ein nächtlicher Brand rückt die historische Lokomotive am Alten Bahnhof in den Fokus. Wie ein Architekt sie in die Kreisstadt brachte, was die Lok mit Birkenfeld verbindet und wie es mit diesem Stück Geschichte weitergehen soll.
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Die Feuerwehr war am Sonntagabend, 12. April, zu einem Brand in die Bahnhofsstraße in Birkenfeld gerufen worden. „Für uns war es ein ungewöhnlicher Einsatz“, blickt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld Lars Benzel zurück. Denn es brennt kein Gebäude, sondern die historische Lok, die gegenüber des alten Bahnhofs in der Kreisstadt auf der alten Bahnstrecke zwischen Birkenfeld und Neubrücke steht.