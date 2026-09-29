AWOsphäre: Treffpunkt mit Herz Wie in Idar-Oberstein Tag für Tag Gemeinschaft entsteht Vera Müller 29.09.2026, 10:00 Uhr

i Ulla Gerber (von links), Thorsten Hoffmann, Angelika Vogt, Sabrina Hoffmann und Martina Brucker sorgen mit viel ehrenamtlichem Engagement dafür, dass aus einer Idee ein lebendiger Begegnungsort geworden ist. Thorsten Hoffmann unterstützt das Projekt von Beginn an maßgeblich. Sabrina Hoffmann

Ein halbes Jahr besteht die AWOsphäre, die über die Region hinaus strahlt: Aus einer Idee wird Gemeinschaft in Idar-Oberstein. Wie geht das? Ein Projekt mit Strahlkraft braucht viel Liebe, Kreativität und helfende Hände.

Seit einem halben Jahr gibt es die AWOsphäre in Enzweiler. Was als Idee für einen offenen Begegnungsort begann, hat sich in wenigen Monaten zu einem lebendigen Treffpunkt für Menschen ganz unterschiedlichen Alters entwickelt. Das Projekt des AWO Ortsvereins Idar-Oberstein zeigt, dass es manchmal gar nicht viel braucht, um Menschen zusammenzubringen: einen offenen Raum, einen freien Stuhl, eine Tasse Kaffee – und Menschen, die sich aufeinander ...







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