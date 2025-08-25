100 Jahre Hockey in Idar-Oberstein – das sei so ähnlich wie das kleine gallische Dorf, spielte Caroline Pehlke, die Vorsitzende des Fördervereins, bei der Jubiläumsfeier im Haag auf die große Dominanz des Fußballs an der oberen Nahe an.

i Caroline Pehlke (rechts) und Wolfgang Wild (3. von rechts) ehrten im Beisein von OB Frank Frühauf, Staatssekretärin Simone Schneider und dem Kreisbeigeordneten Immanuel Hoffmann (zweite Reihe) Albert Sohni (von rechts), Frederike und Jörg Kühne sowie Stefan Fuchs. Links im Bild Stefan Stürmer, der mit seinem Sohn Simeon die Chronik zum Jubiläum erstellt hat. Stefan Conradt

Sogar ein waschechter Olympiasieger war dabei, als die Hockeyabteilung des Sportclubs Idar am Samstag auf dem Sportgelände im Haag ihr 100-jähriges Bestehen feierte. Peter Trump, Linksaußen der legendären Hockeynationalmannschaft, die bei den Spielen 1972 in München Gold gewann, überbrachte neben einem Korb Pfälzer Wein die Grüße der TG Frankenthal, mit der die Idarer eine enge Freundschaft pflegen. Die rührt aus der Zeit, als der unvergessene Jörg Pehlke dort mit dem Hockeysport begann, ehe er später als Arzt nach Idar-Oberstein übersiedelte und ganz nebenbei auch dem Hockeysport an der oberen Nahe neuen Rückenwind verlieh.

Daran erinnerte seine Tochter Caroline, heutzutage als Vorsitzende des Fördervereins Nachfolger des Vaters, anlässlich des Festakts „100 Jahre Hockey in Idar“ auf dem Sportgelände Haag. Hockey beim SC – das sei „gelebte Tradition, Gemeinschaft, Leidenschaft“. Sie dankte allen, die dazu beigetragen haben und immer noch beitragen. 100 Jahre als Randsportart in einer Region, „die vom Fußball geprägt ist“ – das sei schon eine Leistung.

Dem stimmte Staatssekretärin Simone Schneider aus dem Mainzer Ministerium für Inneres und Sport zu, die die Grußworte von Ministerpräsident Alexander Schweitzer überbrachte. 100 Jahre – das sei „eine stolze Zahl. Das funktioniert nur, wenn es so viele engagierte Menschen gibt, wie man sie hier bei Ihnen findet“.

Einige dieser Engagierten wurden an diesem besonderen Tag von Caro Pehlke und Wolfgang Wild, dem Leiter der Hockeyabteilung, geehrt:

Albert Sohni für seinen „unermüdlichen Einsatz für den Hockeysport“, wie Pehlke sagte. Der Kunstrasenplatz sei „sein Meisterstück“ gewesen. Erst damit sei Hockey in Idar wieder „überlebensfähig geworden“. Seit 1952 war Sohni als Spieler, Trainer und Funktionär in Diensten des Vereins und auch des Landesverbands. Noch heute zieht er sich bisweilen das Trikot der Ü80-Nationalauswahl über.

Wolfgang Wild für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit als Trainer und Abteilungsleiter. Zudem war er ein herausragender Spieler, der es bis in die Rheinland-Pfalz-Auswahl schaffte, und er machte sich als Organisator für viele Turnier unvergessen.

Stefan Fuchs ist noch heute „Mädchen für alles" in der Abteilung: langjähriger Torhüter der Ersten Mannschaft, Jugendtrainer, Organisator der Vereinszeitschrift – die Liste seiner Verdienste ist lang. Seinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz konnte man auch beim Festakt erkennen, als Fuchs für die Ehrung aus dem Grillstand geholt werden musste.

Frederike und Jörg Kühne sind die aktuellen Jugendtrainer: „Die beiden sind der Motor unserer Hockeyabteilung", lobte Pehlke ihre Schwester und deren Mann: „Ihr seid Vorbild und Inspirationsquelle".

Oberbürgermeister Frank Frühauf schloss sich in seinen Grußworten dem Lob des Ehrenamts an: Er dankte allen, die am Fest, aber auch an der langen erfolgreichen Geschichte mitgearbeitet haben: „Ihr seid Vorbild für kommende Generationen. Darauf könnt Ihr stolz sein.“ Christian Schwinn sagte, dass Vorstand und Gesamtverein „unheimlich stolz“ auf die Hockeyabteilung seien. Die ihrerseits könne mit Stolz auf das zurückblicken, „was ihr über Jahrzehnte aufgebaut habt“. Als Zeichen der Wertschätzung hatte der Interims-Vorstandssprecher eine Extraprämie von 1000 Euro mitgebracht. Der Kreisbeigeordnete Immanuel Hoffmann überbrachte die Grüße des Landrats.

Im Anschluss stellten Simeon und Stefan Stürmer die Chronik „100 Jahre Hockey in Idar-Oberstein“ vor, in der auf mehr als 50 Seiten die Geschichte des Vereins detailliert dargestellt wird und zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen – eine klare Leseempfehlung nicht nur für Hockeyinteressierte. Beide dankten den Autoren und all jenen, die Fotos und Geschichten beisteuerten: „Das Heft soll ein Spiegelbild der gemeinsamen Arbeit sein und eine Inspiration für die Zukunft“, so Simeon Stürmer.

i Stefan Stürmer (links) präsentierte den Ehrengästen die Chronik „100 Jahre Hockey in Idar-Oberstein“, die er gemeinsam mit seinem Sohn Simeon und zahlreichen Gastautoren erstellt hat. Stefan Conradt

Eine Überraschung hatte gegen Ende der Feierstunde Dirk Meng parat: Er überreichte an Abteilungsleiter Wolfgang Wild das vielleicht letzte verbliebene Exemplar eines handgenähten Trikots aus den 1960er-Jahren mit den Unterschriften der damaligen Regionalliga-Mannschaft. Es gehörte seinem Vater Werner und wird nun seinen verdienten Vitrinenplatz beim SC erhalten.

Auf dem Kunstrasenplatz gab es am Feiertag zunächst einige Jugendspiele, ehe die Senioren zeigten, was sie noch drauf haben: In einer Art Blitzturnier traf dabei der ü50-Silberschild, das ist die Seniorenhockeyauswahl aus Rheinland-Pfalz, auf eine durch Gastspieler aus ganz Deutschland verstärkte Mannschaft des SC Idar sowie Concordia Dortmund und die Pink Panther aus Saarbrücken. Dabei waren nicht nur alle Altersklassen vertreten, sondern auch Männlein und Weiblein bunt gemischt – was allein schon zeigte, dass es hier nicht um sportlichen Ehrgeiz, sondern vor allem um den Spaß am Spiel ging. Im Anschluss wurde bei Kaltgetränken und Leckereien vom Rost noch bis tief in die Nacht ausgiebig gefeiert – auch das ist eine Tradition bei den Hockeyspielern in Idar-Oberstein.