Neue Pfarrerin in Birkenfeld
Wie ihre Großmutter ihren Glauben stärkte
Jenny Caiza Andresen (in der ersten Reihe sitzend) wurde am Samstag offiziell in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt.
Jenny Caiza Andresen (in der ersten Reihe sitzend) wurde am Samstag offiziell in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt.
Gerhard Ding

Die neue Pfarrerin der Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald freut sich auf ihre Aufgabe. Im Gespräch erzählte sie auch von ihrem persönlichen Glauben, von dem, was sie zuversichtlich macht, und davon, was ihre Großmutter ihr mit auf den Weg gab.

Lesezeit 2 Minuten
Jenny Caiza Andresen – so heißt die neue Pfarrerin der evangelischen Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald. Sie freut sich auf ihre Tätigkeit, auf viele Bekanntschaften und interessante Erfahrungen – gerade in einer Zeit, in der katholische wie evangelische Strukturen viele Umbrüche erleben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren