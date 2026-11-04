Die neue Pfarrerin der Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald freut sich auf ihre Aufgabe. Im Gespräch erzählte sie auch von ihrem persönlichen Glauben, von dem, was sie zuversichtlich macht, und davon, was ihre Großmutter ihr mit auf den Weg gab.
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Jenny Caiza Andresen – so heißt die neue Pfarrerin der evangelischen Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald. Sie freut sich auf ihre Tätigkeit, auf viele Bekanntschaften und interessante Erfahrungen – gerade in einer Zeit, in der katholische wie evangelische Strukturen viele Umbrüche erleben.