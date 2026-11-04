Neue Pfarrerin in Birkenfeld Wie ihre Großmutter ihren Glauben stärkte Peter Bleyer 04.11.2026, 08:00 Uhr

i Jenny Caiza Andresen (in der ersten Reihe sitzend) wurde am Samstag offiziell in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt. Gerhard Ding

Die neue Pfarrerin der Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald freut sich auf ihre Aufgabe. Im Gespräch erzählte sie auch von ihrem persönlichen Glauben, von dem, was sie zuversichtlich macht, und davon, was ihre Großmutter ihr mit auf den Weg gab.

Jenny Caiza Andresen – so heißt die neue Pfarrerin der evangelischen Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald. Sie freut sich auf ihre Tätigkeit, auf viele Bekanntschaften und interessante Erfahrungen – gerade in einer Zeit, in der katholische wie evangelische Strukturen viele Umbrüche erleben.







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