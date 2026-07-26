Dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald kommt beim Thema Waldbrand eine besondere Bedeutung im Kreis Birkenfeld zu. So gehen die Verantwortlichen damit um.
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Die größten Waldflächen im Landkreis Birkenfeld gehören zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Bei der Abwehr von Waldbränden kommt der zu großen Teilen einer natürlichen Entwicklung überlassenen Fläche eine große Bedeutung zu. Das bestätigt das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Waldbrand-Abwehr hat für den Nationalpark eine sehr hohe Priorität.