Hitze im Kreis Birkenfeld 
Wie hoch ist die Waldbrandgefahr im Nationalpark?
Aufgrund seiner Flora ist der Nationalpark Hunsrück-Hochwald weniger waldbrandgefährdet als andere Nationalparks.
Aufgrund seiner Flora ist der Nationalpark Hunsrück-Hochwald weniger waldbrandgefährdet als andere Nationalparks.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald kommt beim Thema Waldbrand eine besondere Bedeutung im Kreis Birkenfeld zu. So gehen die Verantwortlichen damit um.

Lesezeit 2 Minuten
Die größten Waldflächen im Landkreis Birkenfeld gehören zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Bei der Abwehr von Waldbränden kommt der zu großen Teilen einer natürlichen Entwicklung überlassenen Fläche eine große Bedeutung zu. Das bestätigt das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Waldbrand-Abwehr hat für den Nationalpark eine sehr hohe Priorität.
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