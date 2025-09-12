Herrstein ist ein Dorf mit einer außergewöhnlich hohen Lebensqualität – auch wegen seines historischen Ortskerns. Ein opulenter Bildband zeigt, wie dieser Schatz gleich zweimal gerettet wurde.

Wer heute durch den historischen Ortskern von Herrstein spaziert, kann kaum nachvollziehen, dass es Anfang der 1970er-Jahre bei den Einwohnern zum Teil heftige Widerstände gegen die Restaurierungspläne gab. Initiator Wolfgang Hey sah sich seinerzeit massiven Anfeindungen ausgesetzt: Das Repertoire reichte von anonymen Anzeigen über bissigen Spott bis hin „zu vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Morddrohungen“, erinnert sich der frühere Verbandsgemeindebürgermeister und Landrat.

Strohpuppe am Pranger

Nach der Walpurgisnacht hing damals sogar eine Strohpuppe mit seinem Namen am Pranger. Wolfgang Hey ließ sich auch davon nicht beirren. Mit einem gewaltigen Kraftakt wurde unter seiner Regie der hinter Putz und im schlimmsten Fall hinter Eternit verborgene kulturhistorische Schatz von 1973 bis 1988 gehoben. Wie dieses nach seinen Worten „einzigartige Zeugnis deutscher Baugeschichte“ gleich zweimal gerettet wurde, dokumentiert der jüngst erschienene Bildband „Das historische Herrstein“.

Es ist eine in jeder Hinsicht gelungene Hommage, die zeigt, wie der Ortskern zu einem Aushängeschild des Tourismus in der Region wurde, das weit über Herrstein hinaus strahlt. Das hätte wohl kaum ein anderer als Wolfgang Hey hinbekommen, der mit Sachkenntnis, Verhandlungsgeschick und noch dazu der ihm eigenen Beharrlichkeit nicht nur die erste Restaurierungsphase, sondern auch die zweite von 2019 bis 2025 managte.

Glücksfall für Herrstein

Für seine Partner kann das mitunter anstrengend sein, wie Ulrich Florin, Vorstandsmitglied des 2019 gegründeten „Fördervereins Historischer Ortskern Herrstein“, jüngst bei der Präsentation des Bandes mit einem Augenzwinkern anmerkte. Denn wenn sich der inzwischen 85-Jährige etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt er nicht mehr locker. Für Herrstein ist das ein Glücksfall: Denn nur so konnten die beiden Restaurierungsphasen gelingen.

Es verwundert nicht, dass Wolfgang Hey auch den Bildband initiiert und konzipiert hat. Für die Gestaltung holte er sich professionelle Hilfe: Das sehr gelungene Layout machte die Designerin Bärbel Busch aus Schwollen. Vom Vater des historischen Ortskerns stammen die Texte: Sie schildern zunächst die Geschichte des Ortes. Es folgen die Geschichte der ersten Restaurierung und die Resonanz darauf. Viele namhafte deutsche Zeitungen von der FAZ bis zur Süddeutschen würdigten seinerzeit die einzigartige Erfolgsgeschichte des zu neuem Glanz erweckten Ortskerns und machten Herrstein so bundesweit bekannt.

Fotoreportage im Magazin Geo

Das Reportage-Magazin Geo widmete ihm unter der Überschrift „Ein Dorf haut auf den Putz“ sogar eine zwölfseitige Fotoreportage. Auch Radio- und Fernsehteams berichteten über das als kulturhistorisch vorbildlich gepriesene Projekt, das von der Internationalen Vereinigung von Verbänden zum Schutz des Kultur- und Naturerbes Europas (Europa Nostra) und später mit der von der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union), dem Europarat und Europa Nostra gemeinsam gestifteten Auszeichnung Diploma of Merit ausgezeichnet wurde.

Die Jahre danach

„Die Jahre danach“ ist das nächste Kapitel überschrieben, das deutlich macht, wie die Schäden an diesem reichen Erbe im Lauf der Zeit zunahmen und in einzelnen Fällen zuletzt dramatische Ausmaße annahmen. Weil niemand sich dafür verantwortlich fühlte, nahm sich Wolfgang Hey der Sache ein zweites Mal an. Er sorgte dafür, dass die Hauseigentümer von den mehr als 1,2 Millionen Euro, die diesmal in insgesamt 42 Gebäude investiert wurden, nur rund 160.000 Euro übernehmen mussten. 490.000 Euro steuerte die Ortsgemeinde bei, der gleiche Betrag floss an Fördermitteln. 90.000 Euro finanzierte der Förderverein. Mit einbezogen wurde auch die Aufwertung des „Alten Friedhofs“ und der Ausbau von „Schmieds Scheier“ am Rathausplatz.

Nachtfotos als optischer Höhepunkt

Mehr als alle Worte aber verdeutlichen die Fotos, welch großen Schatz Herrstein mit seinem Ortskern hat. Ob Luft- oder Detailaufnahmen: Die Qualität ist auch dank des hochwertigen Papiers und des Drucks beeindruckend. Optischer Höhepunkt sind die stimmungsvollen Nachtfotos von Stefan Tatsch, denen ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Und der wie alle anderen Fotografen seine Aufnahmen kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die Illustrationen von Daniel Schürer runden den ästhetischen Genuss ab.

Kein Wunder, dass Wolfgang Hey schon viele begeisterte bis euphorische Reaktionen erhalten hat. Es ist einfach ein Vergnügen, in dem 186 Seiten umfassenden opulenten Zeitdokument zu blättern. An dessen Ende wird in Wort und Bild dokumentiert, dass Herrstein mit seinen 800 Einwohnern rund 790 Arbeitsplätze in verschiedenen Branchen vorzuweisen hat. So transportiert dieser prächtige großformatige Bildband die Botschaft: Herrstein ist ein Dorf mit einer außergewöhnlich hohen Lebensqualität – vor allem, aber nicht allein wegen seines historischen Ortskerns, den es ohne den aufopfernden und mit riesigem Arbeitsaufwand verbundenen Einsatz von Wolfgang Hey nicht geben würde.

Der Bildband „Das historische Herrstein“ ist zum Preis von 25 Euro in Idar-Oberstein bei der Buchhandlung Schulz-Ebrecht, im Globus Handelshof und bei M+R im EKZ sowie in Herrstein im Dorfladen, in der Zehntscheune, in der Scheune am Hankelbrunnen und bei Brigitte Knospe erhältlich.