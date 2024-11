Erörterungstermin Wie geht es weiter mit Windkraftplänen bei Oberkirn? 20.11.2024, 13:00 Uhr

i Auch die Mopsfledermaus ist im Bereich der beiden geplanten Windkraftanlagen bei Oberkirn heimisch. Dietmar Nill/Nabu

Naturschutz und Energiegewinnung aus Windkraft stehen sich immer wieder entgegen - aktuell im nördlichen Zipfel des Nationalparklandkreises.

Seit rund vier Jahren regt sich insbesondere im Rhein-Hunsrück-Kreis Protest gegen die geplante Errichtung zweier Windenergieanlagen (WEA) in der Gemarkung Oberkirn. Bis Anfang Oktober konnten Einwendungen gegen die Anlagen erhoben werden.Nun stand in Rhaunen der Erörterungstermin an, den die Kreisverwaltung Birkenfeld als Genehmigungsbehörde anberaumt hatte, um die drei vorliegenden Einwendungen zu besprechen.

