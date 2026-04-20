Idar-Oberstein muss nicht weniger als 16 Friedhöfe unterhalten. Das kostet viel Geld. Die Umsetzung eines 15 Jahre alten Konzepts, das für eine Kostenreduzierung sorgen sollte, fällt manchem Verantwortungsträger aber schwer.
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Idar-Oberstein und seine Friedhöfe: Über nicht weniger als 16 Grablegeeinrichtungen verfügt die Schmuckstadt, mehr dürfte kaum eine andere Kommunen im Land aufweisen. Der Grund dafür ist die Eingemeindung von neun Umlanddörfern im Jahre 1979. Quasi über Nacht wuchs Idar-Oberstein damals von rund 30.