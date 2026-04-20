Bauausschuss Idar-Oberstein
Wie geht es weiter mit den Friedhöfen?
Nicht immer sind die Friedhöfe in Idar-Oberstein eine Oase der Ruhe und der Besinnung. Wenn Wildschweine einbrechen oder der Bau
Nicht immer sind die Friedhöfe in Idar-Oberstein eine Oase der Ruhe und der Besinnung. Wenn Wildschweine einbrechen oder der Baubetriebhof mit der Pflege nicht nachkommt, stehen in der Stadtverwaltung die Telefone nicht still. Aber das sind längst nicht alle Probleme...
Hosser

Idar-Oberstein muss nicht weniger als 16 Friedhöfe unterhalten. Das kostet viel Geld. Die Umsetzung eines 15 Jahre alten Konzepts, das für eine Kostenreduzierung sorgen sollte, fällt manchem Verantwortungsträger aber schwer.

Lesezeit 3 Minuten
Idar-Oberstein und seine Friedhöfe: Über nicht weniger als 16 Grablegeeinrichtungen verfügt die Schmuckstadt, mehr dürfte kaum eine andere Kommunen im Land aufweisen. Der Grund dafür ist die Eingemeindung von neun Umlanddörfern im Jahre 1979. Quasi über Nacht wuchs Idar-Oberstein damals von rund 30.

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