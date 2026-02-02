Wenn eine seit Jahren geplante Erweiterung der K5 mit einer Umgehung um Ellenberg realisiert wird, muss die K7 eine Gemeindestraße oder zurückgebaut werden. Dagegen wehren sich Gollenberg und Birkenfeld. Eine Lösung scheint immer weiter fortzurücken.
Bei dem rund 5 Millionen teuren Neubau einer Umgehungsstraße der K5, K5 neu genannt, um die Ortsgemeinde Ellenberg gibt es weiterhin keine Fortschritte. „Am bisherigen Planungsstand für die K5 neu hat sich nichts geändert“, teilt die Birkenfelder Kreisverwaltung mit.