Keine Lösung in Sicht
Wie geht es mit K7 und K5 in der VG Birkenfeld weiter?
Die K5 verbindet aktuell Ellenberg und Gollenberg vorbei am Steinbruch der Basalt-Actien-Gesellschaft. Sollte eine K5 neu realisiert werden, müssten die Gollenberger diesen Weg vielleicht in Zukunft auch nach Birkenfeld nutzen.
Reiner Drumm. Rd

Wenn eine seit Jahren geplante Erweiterung der K5 mit einer Umgehung um Ellenberg realisiert wird, muss die K7 eine Gemeindestraße oder zurückgebaut werden. Dagegen wehren sich Gollenberg und Birkenfeld. Eine Lösung scheint immer weiter fortzurücken.

Bei dem rund 5 Millionen teuren Neubau einer Umgehungsstraße der K5, K5 neu genannt, um die Ortsgemeinde Ellenberg gibt es weiterhin keine Fortschritte. „Am bisherigen Planungsstand für die K5 neu hat sich nichts geändert“, teilt die Birkenfelder Kreisverwaltung mit.

