Problem in Idar-Oberstein
Wie geht es mit der hausärztlichen Versorgung weiter? 
In Idar-Oberstein wird sich die Hausarztproblemtik in naher Zukunft weiter verschärfen.
In Idar-Oberstein wird sich die Hausarztproblemtik in naher Zukunft weiter verschärfen.
Maurizio Gambarini. picture alliance/dpa

Wie findet man in Idar-Oberstein einen neuen Hausarzt? Schon länger recht schwierig, und die Situation ist durch den Rückzug des 68-jährigen Michael Graf aus seiner früheren Praxis noch herausfordernder geworden. Welche Lösungen gibt es? 

Lesezeit 3 Minuten
In der früheren Praxis Graf im Stadtteil Oberstein gibt es derzeit keinen normalen Praxisbetrieb. Viele der insgesamt 1200 Patienten, die Graf bislang behandelt hat, sind auf der Suche nach einem neuen Hausarzt, zumal der 68-Jährige mit Nachdruck davon abrät, die Praxis (seit Juli Nebenbetriebsstätte der Praxis Adlany in Rhaunen) zu besuchen.
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