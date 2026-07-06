Rewe will in Baumholder bauen Wie geht es mit dem Hüther-Marktgelände weiter? Sascha Saueressig 06.07.2026, 17:00 Uhr

i Geht es am ehemaligen Edeka-Markt "Am Rauen Biehl" weiter? Stadtchef Günther Jung ist optimistisch. Sascha Saueressig

Nachdem Rewe einen Nutzungsvertrag mit der Eigentümerfamilie geschlossen hat, wartet die Stadt auf konkrete Pläne. Doch zuerst will der Investor eine Bauvoranfrage an den Kreis stellen.

Was passiert mit dem alten Edeka-Markt an der Ecke Ringstraße/„Am Rauen Biehl“? Diese Frage bewegt Stadtrat und Bürger seit Jahren. Nachdem Stadtbürgermeister Günther Jung zum Jahreswechsel die bevorstehende Einigung zwischen Rewe und der Familie Hüther angekündigt hatte, wollten Ratsmitglieder im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und anschließend auch im Bauausschuss wissen, wie es denn weitergehen soll.







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