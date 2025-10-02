Eine Hundewiese, ein grünes Klassenzimmer und viel Platz für Pflanzen und Insekten. Das sind die Pläne der Stadt für die Wiese zwischen Verbandsgemeindeverwaltung und Westrichhalle.
Die Wiese am Weiher in Baumholder unterhalb der Straße „Im Brühl“, zwischen der Baustelle Westrichhalle und der Verbandsgemeindeverwaltung, soll neu gestaltet werden. Die Pläne, wie eine Neugestaltung der 7300 Quadratmeter großen Wiese aussehen könnte, hat das Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern nun vorgestellt.