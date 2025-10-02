Neugestaltung der Wiese Wie es um den Weiher in Baumholder bald aussehen könnte 02.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Wiese am Weiher soll neu gestaltet werden - die Pläne sind umfangreich. Benjamin Werle. Werle Benjamin

Eine Hundewiese, ein grünes Klassenzimmer und viel Platz für Pflanzen und Insekten. Das sind die Pläne der Stadt für die Wiese zwischen Verbandsgemeindeverwaltung und Westrichhalle.

Die Wiese am Weiher in Baumholder unterhalb der Straße „Im Brühl“, zwischen der Baustelle Westrichhalle und der Verbandsgemeindeverwaltung, soll neu gestaltet werden. Die Pläne, wie eine Neugestaltung der 7300 Quadratmeter großen Wiese aussehen könnte, hat das Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern nun vorgestellt.







