Straßenschäden nach Arbeiten Wie es mit dem Rennweg in Birkenfeld weitergeht 10.02.2025, 08:15 Uhr

i Ein Flickenteppich: Der schlechte Unterbau der Straße könnte reine Flickarbeiten erschweren. Niels Heudtlaß

Leitungsarbeiten hinterlassen Schäden im Straßenbelag des Rennwegs. Die Stadt Birkenfeld stellt drei Varianten vor, diese zu beheben. Auch ein Vollausbau steht auf der Liste der Möglichkeiten.

Im Rennweg in Birkenfeld werden aktuell Wasserleitungen durch die VG-Werke sowie weitere Leitungen durch den Netzbetreiber Westnetz verlegt. Momentan befindet sich die Baustelle in der Winterpause. Die Leitungsverlegungen haben über den Verlauf der gesamten Straße ein Loch beziehungsweise Schäden hinterlassen, die bei so einer Verlegung häufig entstehen.

