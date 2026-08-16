Das sind unsere guten Seelen Wie eine App im Kreis Birkenfeld Leben rettet Niels Heudtlaß 16.08.2026, 08:00 Uhr

i Dr. Dirk Nauheimer (links) und BKI Lukas Klein, danken den Ersthelfern Maxima Gilcher und Mathias Gerner (Mitte). Alarmiert über die App "Region der Lebenretter" retten sie einen Menschenleben. Niels Heudtlaß

Mit der App „Region der Lebensretter“ können Ersthelfer, die sich in der Nähe befinden, zu Notfällen gerufen werden. Die 21-jährige Maxima Gilcher hat so bereits ein Menschenleben im Kreis Birkenfeld gerettet.

Ein Alarmton schrillt an einem frühen Sonntagmorgen im Mai aus dem Handy von Maxima Gilcher. Die 21-Jährige wird aus dem Bett gerissen. „Ich kannte die Alarmierung noch nicht, ich musste mich erst mal sortieren, feststellen, dass es nicht mein Wecker ist“, blickt Gilcher zurück.







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