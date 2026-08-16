Mit der App „Region der Lebensretter“ können Ersthelfer, die sich in der Nähe befinden, zu Notfällen gerufen werden. Die 21-jährige Maxima Gilcher hat so bereits ein Menschenleben im Kreis Birkenfeld gerettet.
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Ein Alarmton schrillt an einem frühen Sonntagmorgen im Mai aus dem Handy von Maxima Gilcher. Die 21-Jährige wird aus dem Bett gerissen. „Ich kannte die Alarmierung noch nicht, ich musste mich erst mal sortieren, feststellen, dass es nicht mein Wecker ist“, blickt Gilcher zurück.