Das Videospiel „Causal Loop“, das in einem Idar-Obersteiner Studio entwickelt wird, soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Die Probe-Gamer sind begeistert von dem Rätsel-Spiel, das inhaltlich, visuell und mit einem eigenen Song beeindruckt.

Ein fremder Planet namens „Tor-Ulsat“, Helden, die seltsame Rätsel lösen, zurückgelassen von der längst untergegangenen außerirdischen Zivilisation der „Tor“… Die Protagonisten Jen und Bale mittendrin zwischen Zeit und Schicksal. Das Videospiel „Causal Loop“, das das Team von Mirebound Interactive, ein unabhängiges Studio mit Sitz in Idar-Oberstein, entwickelt hat, kommt sehr gut an, wie auch jüngst bei der Gamescom in Köln deutlich wurde.

Im vergangenen Jahr wurde dem Team eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro für die Produktion und Entwicklung ihres Spiels von der Medienförderung Rheinland-Pfalz im Rahmen der ersten Vergaberunde 2024 gewährt. Gewürdigt wurden das kreative Potenzial und die innovativen Konzepte des Studios.

i Staatssekretärin Heike Raab (2. von rechts) besuchte den Messestand von Mirebound Interactive auf der Gamescom 2025: Julian König (von links), Daniel Radschun, Kai Moosmann, Verena Schmidt (Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz), Heike Raab und Marc Jan Eumann (Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz). Josef Lieberz

Team-Mitglied Kai Moosmann, 1980 in Idar-Oberstein geboren, ist ein Diplom-Game-Designer, der seine Karriere bereits 1994 begann, indem er bestehende Spiele in seiner Freizeit modifizierte und mit neuen Features bereicherte. 2005 zog er nach Versailles, Frankreich, um bei dem renommierten Videospielunternehmen Blizzard Entertainment zu arbeiten. Er berichtet: „Eines der größten Highlights auf der Gamescom in Köln, die jüngst stattfand, war für uns der Besuch von Staatssekretärin Heike Raab. Sie hat sich unser aktuelles Projekt ,Causal Loop‘ direkt an unserem Stand angesehen. Dort hatten wir auch zum ersten Mal eine speziell für die Messe entwickelte, spielbare Version des Spiels vorbereitet. Sechs Stationen, die durchgehend ausgelastet waren, sogar mit Warteschlangen. Mit Heike Raab konnten wir außerdem über unsere Erfahrungen als Entwickler in Rheinland-Pfalz, über das Potenzial des Standorts und auch über die Herausforderungen, die wir am Anfang hatten, sprechen.“

Besonders gefreut hat das Team das große Interesse der Fachpresse: Bekannte Medien spielten die Demo-Version direkt vor Ort und gaben durchweg positives Feedback. Darunter war auch IGN: eines der weltweit größten Gaming-Netzwerke, das monatlich rund 500 Millionen Spieler erreicht. Außerdem waren die Idar-Obersteiner live auf der großen Gamescom-Bühne des bekannten Magazins „Gamestar“, dem reichweitenstärksten Fachmagazin für PC-Spiele in Deutschland: „Dort konnten wir ,Causal Loop’ vor Publikum und im Livestream präsentieren, was für uns ein besonderes Erlebnis war.“

i Die Spieler lobten besonders die detailreiche Grafik. Kai Moosmann

Insgesamt war der Messeauftritt ein voller Erfolg: Die Spieler lobten besonders die detailreiche Grafik, die innovative Spielmechanik und die professionelle Vertonung. Die positive Resonanz zeige, dass das Team mit „Causal Loop“ auf dem richtigen Weg sei.

Das vergangene Jahr sei für Mirebound Interactive ein echter Meilenstein gewesen: „Einer der wichtigsten Schritte war, dass wir einen Publisher gefunden haben, der Vertrieb und Marketing für uns übernimmt. Mit der Headup GmbH haben wir nun einen starken Partner an unserer Seite, der bereits sehr erfolgreiche Spiele veröffentlicht hat. Darunter Titel wie „Super Meat Boy“, „Terraria“, „Limbo“ oder „The Binding of Isaac“. So stellen wir sicher, dass unser Spiel bestmöglich auf dem Markt platziert wird.“

Auch das Team ist gewachsen: Anfang des Jahres kam Ares Özen als Praktikant im Bereich 3-D-Modellierung dazu. Durch sein Talent und Engagement ist er inzwischen ein festes Teammitglied in Vollzeit. Damit besteht das Kernteam nun aus vier Personen: „Und wir planen, weiter zu wachsen.“

Ein weiterer großer Schritt war die musikalische und sprachliche Gestaltung des Spiels. Gemeinsam mit dem Publisher Headup und dank der Unterstützung der Medienförderung Rheinland-Pfalz konnte Mirebound einen außergewöhnlichen Soundtrack umsetzen, komponiert von der Hempel & Firmont GmbH. Für die Gamescom-Demo waren bereits die englischen Stimmen vollständig vertont, und noch dieses Jahr werden die Deutschen Synchronaufnahmen beginnen, mit professionellen Sprechern, die man aus Film- und TV-Synchronisationen kennt. Einen Vorgeschmack dazu kann man sich hier in dem offiziellen Trailer auf YouTube anschauen: https://youtu.be/cEl1LLvPK6E

Narratives Rätselspiel

„Causal Loop“ ist ein narratives Rätselspiel, das ausgeklügelte Mechaniken mit einer epischen Sci-Fi-Story über Zeit, Schicksal und Selbstbestimmung vereint. Der Exo-Archäologe Bale reist mit seiner Kollegin Jen, einer Exo-Linguistin, zum Planeten Tor-Ulsat, um die Ruinen der untergegangenen Zivilisation der Tor zu erforschen. Doch als er versehentlich den Chronolithen – ein uraltes außerirdisches Konstrukt – aktiviert, gerät die Realität aus den Fugen. Jen verschwindet spurlos, und Bale findet sich in einer fragmentierten Welt wieder, in der Zeitschleifen und Echos aus Vergangenheit und Zukunft miteinander verschwimmen. Ohne Kontakt zur Operationsbasis muss Bale zahllose Hindernisse überwinden, das Schicksal der Tor ergründen und die rätselhaften Kräfte überlisten, die sich ihm in den Weg stellen. Während die Realität sich zunehmend auflöst und die Wahrheit tief in den Ruinen verborgen bleibt, besteht Bales einzige Hoffnung darin, das Geheimnis selbst zu lüften. vm

„Causal Loop“ ist komplett: Alle Levels sind in einer ersten Version spielbar, und man kann das Spiel bereits von Anfang bis Ende durchlaufen. Aktuell liegt die Spielzeit bei rund 12 bis 13 Stunden. Der Fokus liegt jetzt auf der Polierphase: „Wir verfeinern die Geschichte, optimieren technische Details und arbeiten daran, dass die visuellen Elemente unseren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen. Dieser letzte Schritt braucht noch etwas Zeit, aber uns ist wichtig, dass alles den Erwartungen der Spieler gerecht wird.“

Ein besonderes Highlight sei die Musik. „Wir haben einen emotionalen Titelsong für das Spiel aufgenommen, der ‚This Is Who I Am‘ heißt. Gesungen wird er von der talentierten Begüm Tekakpınar, die eigens aus ihrer Heimat Zypern nach Deutschland gereist ist, um diesen Song für uns einzusingen. Für uns ist das ein echter Gänsehautmoment, der dem Spiel eine ganz besondere Note verleiht.“

i Derzeit arbeitet das Team aus Idar-Oberstein am Feinschliff des Spiels. Kai Moosmann

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, „aber wir sind sehr zuversichtlich, dass ,Causal Loop“ im kommenden Jahr erscheinen wird. Derzeit konzentrieren wir uns voll auf die Fertigstellung und den Feinschliff.“

Moosmannn blickt zurück: „„Es war anfangs nicht leicht für uns, als junges Entwicklerstudio in Rheinland-Pfalz Fuß zu fassen. Umso begeisterter waren wir von der Resonanz auf der Gamescom. Neben spannenden Gesprächen mit Technologiepartnern und Vertretern aus der Politik, die großes Interesse an ,Causal Loop‘ zeigten, war es vor allem das Feedback der Spielerinnen und Spieler, das uns beeindruckt hat. Diese Begeisterung hat uns einen ordentlichen Motivationsschub für den Endspurt gegeben.“ Eine kleine Anekdote: „In unserer Demo hatten wir einen sehr gut versteckten Bereich eingebaut. Eigentlich waren wir sicher, dass niemand ihn finden würde. Aber gleich fünf Spieler haben es geschafft. Diese Entdecker werden wir mit einer besonderen Erwähnung im Abspann des Spiels würdigen…“