Deutsch-amerikanisches Fest Wie ein Kurztrip über den Großen Teich Andrea Brand 04.07.2026, 12:05 Uhr

i Der Infostand des BOSS-Programms („Better Opportunities for Single Soldiers“) -eine wichtige Anlaufstelle für alle, die in der neuen Umgebung Anschluss suchen. Andrea Brand

Auf dem Truppenübungsplatz wird drei Tage lang gefeiert: Ein buntes Spektakel anlässlich des 250. Geburtstags der USA und 75 Jahre U.S. Army in Baumholder hat am Freitag begonnen.

Das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest auf dem Truppenübungsplatz Baumholder fühlte sich am Freitag direkt an wie ein Kurztrip über den Großen Teich. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Partnerschaft, das mit dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten gefeiert wird, wähnte sich jeder, der über das Gelände schlenderte, sofort mitten in Amerika.







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