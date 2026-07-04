Auf dem Truppenübungsplatz wird drei Tage lang gefeiert: Ein buntes Spektakel anlässlich des 250. Geburtstags der USA und 75 Jahre U.S. Army in Baumholder hat am Freitag begonnen.
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Das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest auf dem Truppenübungsplatz Baumholder fühlte sich am Freitag direkt an wie ein Kurztrip über den Großen Teich. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Partnerschaft, das mit dem 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten gefeiert wird, wähnte sich jeder, der über das Gelände schlenderte, sofort mitten in Amerika.