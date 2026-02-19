10. Todestag des Birkenfelders Wie Dr. Peter Ngari das Leben von Menschen veränderte Niels Heudtlaß 19.02.2026, 06:00 Uhr

i Der Birkenfelder Arzt Peter Ngari gründete den Verein „Orphan’s Hope & Life Kenya“. Bis heute bietet dieser Waisen in Kenia eine Lebensperspektive. Orphan's Hope & Life Kenya e.V.

Ein Arzt mit viel Einsatz für seine Patienten, jemand, der Waisenkindern ein Zuhause gab – das war Peter Ngari, der vor zehn Jahren verstarb. Sein Lebenswerk, das er gemeinsam mit seiner Frau Mabel Ngari begann, wird heute von ihr weitergeführt.

Vor genau 10 Jahren, am 19. Februar 2016, ist Dr. Peter Ngari gestorben – doch bis heute bleibt er in Erinnerung – bei seinen Patienten und bei den kenianischen Waisenkindern, denen er nicht nur ein Zuhause, sondern auch die Chance auf ein gutes Leben gab.







Artikel teilen

Artikel teilen