Ein Arzt mit viel Einsatz für seine Patienten, jemand, der Waisenkindern ein Zuhause gab – das war Peter Ngari, der vor zehn Jahren verstarb. Sein Lebenswerk, das er gemeinsam mit seiner Frau Mabel Ngari begann, wird heute von ihr weitergeführt.
Lesezeit 3 Minuten
Vor genau 10 Jahren, am 19. Februar 2016, ist Dr. Peter Ngari gestorben – doch bis heute bleibt er in Erinnerung – bei seinen Patienten und bei den kenianischen Waisenkindern, denen er nicht nur ein Zuhause, sondern auch die Chance auf ein gutes Leben gab.