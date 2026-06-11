Altstadtfest in Baumholder Wie die Toten Hosen Baumholder Konkurrenz machen Sascha Saueressig 11.06.2026, 11:00 Uhr

i Der Termin für das 35. Baumholderer Altstadtfest steht. Vom 21. bis 23. August wird wieder an drei Tagen an zwei Bühnen mit viel Programm gefeiert, auch wenn die Organisatoren noch einige Sorgenfalten haben. Sascha Saueressig

Steht die Finanzierung des Altstadtfestes auf der Kippe? Wenn es nach Stadtspitze und der IG Altstadtfest geht, nein! Die momentane Unterdeckung soll bis August aufgefangen werden. Auch wenn es immer schwieriger wird, Sponsoren zu finden.

Die Organisation des Baumholderer Altstadtfestes läuft auf vollen Touren. Nachdem die IG Altstadtfest im Vorjahr das dreitägige Festival wieder auf zwei Bühnen – am Marktplatz und in der Poststraße – erweitert hatte und die Rückmeldungen durchweg positiv waren, wollen die Organisatoren dort weitermachen.







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