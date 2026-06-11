Steht die Finanzierung des Altstadtfestes auf der Kippe? Wenn es nach Stadtspitze und der IG Altstadtfest geht, nein! Die momentane Unterdeckung soll bis August aufgefangen werden. Auch wenn es immer schwieriger wird, Sponsoren zu finden.
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Die Organisation des Baumholderer Altstadtfestes läuft auf vollen Touren. Nachdem die IG Altstadtfest im Vorjahr das dreitägige Festival wieder auf zwei Bühnen – am Marktplatz und in der Poststraße – erweitert hatte und die Rückmeldungen durchweg positiv waren, wollen die Organisatoren dort weitermachen.