Digitalisierung abgeschlossen Wie die Bauarbeiten am Gymnasium Birkenfeld vorangehen 17.10.2025, 06:00 Uhr

i Digitale Klassenräume: Die Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich sind bereits abgeschlossen und bieten den Schülern und Lehrern viele neue technische Möglichkeiten, um den Unterricht zu gestalten. Niels Heudtlaß

Das Gymnasium Birkenfeld verändert sich während der Baumaßnahmen stetig. Brandschutzarbeiten könnten bis 2027 andauern – energetische Sanierung und Digitalisierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. So sehen die bereits fertigen Unterrichtsräume aus.

Neue Fenster und eine sanierte Fassade, Apple-TVs, Beamer, Access-Points, Lautsprecheranlagen, neue Beleuchtung und raumlufttechnische Anlagen – seit Beginn der energetischen Sanierung des Gymnasiums Birkenfeld im Frühjahr 2020 ist einiges in und an der Schule passiert.







