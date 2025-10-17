Digitalisierung abgeschlossen: Wie die Bauarbeiten am Gymnasium Birkenfeld vorangehen
Das Gymnasium Birkenfeld verändert sich während der Baumaßnahmen stetig. Brandschutzarbeiten könnten bis 2027 andauern – energetische Sanierung und Digitalisierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. So sehen die bereits fertigen Unterrichtsräume aus.
Neue Fenster und eine sanierte Fassade, Apple-TVs, Beamer, Access-Points, Lautsprecheranlagen, neue Beleuchtung und raumlufttechnische Anlagen – seit Beginn der energetischen Sanierung des Gymnasiums Birkenfeld im Frühjahr 2020 ist einiges in und an der Schule passiert.