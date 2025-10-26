Die Bundesregierung garantiert die Oktober-Löhne für die ortsansässigen Zivilbeschäftigten der US-Streitkräfte in Deutschland – auch in Baumholder. Doch die Verunsicherung ist groß, dass die Folgen der US-Haushaltssperre auch im November weitergeht.
Lesezeit 3 Minuten
Die Erleichterung nach Tagen der Ungewissheit ist auch bei den deutschen Zivilbeschäftigten am Standort Baumholder groß. Die Bundesregierung übernimmt die Lohnfortzahlung für Oktober. „Ich bin 40 Jahre für die U.S. Army tätig, aber so etwas habe ich in dieser Form noch nicht erlebt“, erklärt Michael Röhrig, der auch Betriebsratsvorsitzender der rund 400 nach deutschem Arbeitsrecht Beschäftigten am Standort ist.