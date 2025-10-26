Premiere für Zivilangestellte Wie der US-Shutdown deutsche Mitarbeiter verunsichert 26.10.2025, 14:30 Uhr

i In Baumholder herrscht bei den ortsansässigen – vornehmlich deutschen – Zivilbeschäftigten Erleichterung, dass die Bundesregierung die Gehälter für Oktober in Vorleistung übernimmt. Die Verunsicherung, wie es im November aussieht, ist aber weiter gegeben. Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Die Bundesregierung garantiert die Oktober-Löhne für die ortsansässigen Zivilbeschäftigten der US-Streitkräfte in Deutschland – auch in Baumholder. Doch die Verunsicherung ist groß, dass die Folgen der US-Haushaltssperre auch im November weitergeht.

Die Erleichterung nach Tagen der Ungewissheit ist auch bei den deutschen Zivilbeschäftigten am Standort Baumholder groß. Die Bundesregierung übernimmt die Lohnfortzahlung für Oktober. „Ich bin 40 Jahre für die U.S. Army tätig, aber so etwas habe ich in dieser Form noch nicht erlebt“, erklärt Michael Röhrig, der auch Betriebsratsvorsitzender der rund 400 nach deutschem Arbeitsrecht Beschäftigten am Standort ist.







Artikel teilen

Artikel teilen