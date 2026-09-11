25 Jahre nine eleven Wie der Terror in den USA Baumholder verändert hat Sascha Saueressig 11.09.2026, 06:00 Uhr

i Fahnen und Blumen liegen auf den Namen der Opfer, die auf Metallplatten zu lesen sind, die den 9-11-Gedenkbrunnen umgeben. Am Freitag wird in den USA und US-Standorten weltweit der Opfer vom 11. September 2001 gedacht. Javier Rojas/dpa. picture alliance/dpa/Prensa Internacional via ZUMA

Vor 25 Jahren erschütterten die Terrorangriffe auf die Vereinigten Staaten mit Passagierflugzeugen die Welt – und dies veränderte auch in Deutschland das Zusammenleben mit den US-Amerikanern. In Baumholder und der VG ist seither einiges anders.

Nine eleven: Zum 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 wird in den USA und Übersee am Freitag nicht nur am National September 11 Memorial and Museum, in Shanksville in Pennsylvania oder vor dem Pentagon an die Opfer erinnert. Doch auch im Kreis Birkenfeld, vor allem in Baumholder, hat sich seit diesem Anschlag einiges verändert.







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