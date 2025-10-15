Realschule plus/Fachoberschule Wie der Siegersong aus Birkenfeld entstand 15.10.2025, 06:00 Uhr

i Die Schüler zweier achter Klassen der Realschule plus und Fachoberschule in Birkenfeld gewannen das Publikumsvoting für den Song-Contest „Dein Song für EINE WELT!“. In dem Lied verarbeiteten die Achtklässler ihre Ängste und Wünsche beim Thema Krieg und Frieden. Niels Heudtlaß

Angst vor Krieg und der Wunsch nach Frieden bewegt junge Menschen. Denn Krieg scheint heute für sie viel näher, ob aufgrund von eigenen Erfahrungen oder aus sozialen Netzwerken. Achtklässler aus Birkenfeld haben das in einem Song verarbeitet.

„Ich habe in einem Live-Video auf TikTok gesehen, wie Bomben auf den Iran gefallen sind, ich hatte richtig Angst und konnte in der Nacht nicht schlafen“, erzählt Sophia Coerberger, Schülerin einer achten Klasse der Realschule plus und Fachoberschule in Birkenfeld.







