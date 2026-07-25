Gefahr weiter hoch Wie der Kreis Birkenfeld auf Waldbrände vorbereitet ist Niels Heudtlaß 25.07.2026, 14:00 Uhr

i Einen Waldbrand wie bei Traisen (Kreis Bad Kreuznach) hat der Kreis Birkenfeld zum Glück bisher nicht erlebt – doch der Landkreis wäre im Ernstfall gewappnet. Kevin Schößler/dpa

Die Waldbrandgefahr im Kreis Birkenfeld ist auch nach der großen Hitzewelle hoch. Die Kreisverwaltung hat in den vergangenen Jahren einige Anschaffungen und Vorbereitungen getätigt. Wie der Landkreis auf den Ernstfall reagieren könnte.

Die große Hitzewelle scheint erst mal vorbei zu sein. Doch die Waldbrandgefahr ist im Kreis Birkenfeld weiter vorhanden – teils sogar hoch. Das verrät ein Blick auf den Waldbrand-Gefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes (DWD).Der DWD gibt die Waldbrandgefahr in ihrem Index in den Gefahrenstufen 1, was für sehr geringe Gefahr steht, bis 5, sehr hohe Gefahr, an.







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