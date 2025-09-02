Die Betreibergesellschaft des Ferienparks Hambachtal hat am vergangenen Donnerstag Insolvenz angemeldet. Nun läuft die Suche nach einem Käufer auf Hochtouren. Doch bevor ein Verkauf möglich ist, gilt es, noch einige Hürden zu bewältigen.

134 verschiedene Eigentümer, zwei niederländische Gesellschafter, darunter die Succes Holidayparcs B.V und der insolvente Betreiber, die HFH Betriebsgesellschaft GmbH: Die Situation um den Ferienpark Hambachtal in Oberhambach ist komplex für Insolvenzverwalterin Annemarie Dhonau von der Kanzlei Schiebe und Collegen. „Es müssen nun alle an einem Strang ziehen, um einen neuen Investor beziehungsweise einen Käufer zu finden und so den Ferienpark zu retten“, sagt Dhonau im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nach der Anmeldung der Insolvenz am vergangenen Donnerstag laufe der Betrieb des Ferienparks mit 86 Mitarbeitern indessen mit einem sogenannten „Zustimmungsvorbehalt“ weiter. Das heißt, allen Entscheidungen der HFH Betriebsgesellschaft GmbH unter Geschäftsführer André van Leeuwen, muss Dhonau zustimmen. Drei Monate hat die Insolvenzverwalterin Zeit, einen Käufer oder Investor zu finden, bevor das Geld ausgeht. „Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass das klappt“, sagt Dhonau. Es hätten bereits einige Unternehmen ein Kaufinteresse angemeldet.

Insolvenzverwalterin: Modernisierung des Ferienparks ist dringend notwendig﻿

Vor einem Verkauf muss allerdings eine Einigung mit Eigentümern und Gesellschaftern erzielt werden. Die 134 Eigentümer besitzen einen Großteil der Bungalows auf dem Gelände des Ferienparks, den Gesellschaftern gehören unter anderem das Apartmentgebäude und das Zentrum mit Tennisplatz, Restaurant und dem Indoorspielplatz Activity Planet. Auch das Schwimmbad und die Sauna befinden sich in privatem Eigentum. Dhonau muss die verschiedensten Beteiligten nun überzeugen, an einen neuen Investor zu verkaufen. „Ein modernes Ferienparkkonzept umzusetzen, ist für ein Unternehmen nur möglich, wenn es alle wichtigen Fäden in der Hand hält“, sagt Dhonau. Treffen mit Eigentümern und Gesellschaftern seien bereits geplant. Dhonau zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass schnell eine Einigung erzielt werden könne: „Es ergibt für die Eigentümer keinen Sinn, ihre Bungalows zu halten, wenn der Ferienpark schließen müsste.“

i Schwimmbad und Sauna stehen auf der Liste der zu modernisierenden Einrichtungen ganz oben. Reiner Drumm. Rd

Den Ferienpark zu modernisieren, sei der Insolvenzverwalterin zufolge dringend notwendig. „Der Ferienpark muss auf einen modernen Stand gebracht werden, den andere Ferienparks in Rheinland-Pfalz längst haben“, sagt Dhonau. Dafür müsse ein potenzieller Investor viel Geld in die Hand nehmen. Denn vor allem bei Schwimmbad und Sauna, aber auch an anderen Stelle herrsche Sanierungsbedarf.

i Succes Holidayparcs B.V. soll bereits Anfang des Jahres den Verantwortlichen mitgeteilt haben, keine Investitionen mehr tätigen zu wollen. Reiner Drumm. Rd

Nach Informationen unserer Zeitung hätten die größten Probleme finanzieller Natur im Ferienpark Hambachtal begonnen, als der niederländische Investor Succes Holidayparcs B.V. bereits Anfang des Jahres den Verantwortlichen mitgeteilt haben soll, keine Investitionen mehr tätigen zu wollen. Daraufhin konnte kein neuer Käufer beziehungsweise Investor durch die Betriebsgesellschaft selbst gefunden werden. Die Insolvenz stellte so wohl die letzte Möglichkeit dar.

Die Belegungsquote sei nicht nur in diesem Sommer viel zu schlecht gewesen, um den Betrieb wie bisher aufrechtzuerhalten, sagt Insolvenzverwalterin Dhonau. Es brauche „frischen Wind und frisches Geld“. „Wenn der Ferienpark schließen müsste, wäre das ein Desaster für die Region, es gibt hier keine vergleichbaren Angebote“, fügt Dhonau hinzu. Aber: „Dass solche Ferienparks ein finanzieller und touristischer Erfolg sein können, zeigen ähnliche Angebote in Nachbarregionen.“ Für den Erfolg müssten nun Eigentümer und Gesellschafter, aber auch Politik und Einwohner im Kreis Birkenfeld an einem Strang ziehen.

Die Situation der 86 Mitarbeiter sieht die Insolvenzverwalterin im Falle eines Kaufs positiv, denn besonders in der Tourismus-Branche seien Unternehmen auf erfahrenes Personal angewiesen, das nicht leicht zu finden sei.

Landrat hofft auf Rettung des Ferienparks Hambachtal

Auch die kommunale Politik hofft auf eine Rettung des Ferienparks Hambachtal. „Es ist sehr zu begrüßen, dass der Ferienpark durch die Insolvenzverwalterin weitergeführt wird und so der Betrieb aufrechterhalten werden kann“, sagt der Landrat des Kreises Birkenfeld, Miroslaw Kowalski. Der Ferienpark sei nicht nur mit seinem großen Unterbringungsangebot als Magnet für Tourismus, der sich weit über das Hambachtal hinaus für die Region positiv auswirke, sondern auch als großer Arbeitgeber wichtig für den Kreis Birkenfeld.

„Ich wünsche mir, dass die Bemühungen erfolgreich sind, einen neuen Investor zu finden und so die positiven Effekte für unseren Kreis erhalten bleiben“, sagt Kowalski. Der Kreis könne zwar keine finanzielle Unterstützung leisten, wolle aber gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft Kreis Birkenfeld an anderen Stellen unterstützen, etwa bei der Investorensuche oder bei der Herstellung von Rahmenbedingungen, von öffentlichem Nahverkehr über die Vermarktung bis hin zur Attraktivitätssteigerung des Umfelds.

i Die Bungalows auf dem Gelände des Ferienparks befinden sich größtenteils in der Hand von 134 verschiedenen Eigentümern. Reiner Drumm. Rd

„Wir haben in unserem Kreis mit deutschlandweit ausgezeichneten Traumschleifen und dem Nationalpark einiges zu bieten für Touristen, Naturfreunde und Familienurlaube.“ Noch sei das Naheland keine Marke wie etwa der Schwarzwald oder der Bayerische Wald: „Aber wir entwickeln uns in diesem Bereich weiter“. So gehe mit den weit fortgeschrittenen Plänen zur Fusion der Naheland-Touristik und der Hunsrück-Touristik auch eine neue Vermarktungsoffensive einher. „Ab 2026 wollen wir so den Nationalpark und auch das Hambachtal besser für Touristen vermarkten“, sagt Kowalski. Das sei auch ein Vorteil für einen neuen Investor im Ferienpark Hambachtal. „Wir wollen alle hier in der Region, dass die Geschichte des Ferienparks erfolgreich weitergeführt wird und der gute Ruf erhalten bleibt“, fügt der Landrat hinzu.

Das sieht auch der Oberhambacher Ortsbürgermeister so: „Wir haben als Gemeinde größtes Interesse daran, dass der Ferienpark weitergeführt wird. Er ist nicht nur der größte Arbeitgeber und Steuerzahler in unserem Ort, sondern auch ein touristisches Aushängeschild“.