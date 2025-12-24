TV-Tipp: Dreh in Idar Wie der Diamant zum Kultobjekt wurde Stefan Conradt 24.12.2025, 15:00 Uhr

i Diamanten faszinieren den Menschen seit Tausenden von Jahren. Der TV-Sender ARTE geht dem Mythos jetzt auf den Grund und hat dabei auch in Idar-Oberstein gedreht. Uli Deck/dpa. picture alliance/dpa

Schon im 17. Jahrhundert brachten Abenteurer geschliffene Diamanten aus Indien nach Europa – und verpackten sie in Erzählungen von Glanz und Reichtum. Seither bestimmen Mythen und Marketing den Wert der begehrten Edelsteine.

Ein höchst interessanter Film über die Geschichte der „Diamanten – Mythos und Marketing“ lief am Samstag auf ARTE. Die beiden Filmemacher Tanja Dammertz und Almut Faass zeigen, wie unter anderem De Beers und Tiffanys mit genialen Marketingstrategien („A diamond is forever“), künstlicher Verknappung und Monopolisierung dafür sorgten, dass aus gepresstem Kohlenstoff der begehrteste Edelstein der Welt wurde.







