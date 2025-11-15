Beitrag zum Volkstrauertag Wie der Christus von Rhaunen in die „Pissecke“ rückte 15.11.2025, 12:00 Uhr

i Da steht er, am Rande der Gedenktafeln, der lächelnde Christus von Rhaunen. Heiko Theobald

Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft hat ihre Mitverantwortung an den Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes lange verleugnet. In einem Beitrag zum Volkstrauertag wird dies aufgearbeitet.

„Christus kam nur bis Eboli“ lautet der Titel eines autobiografischen Romans von Carlo Levi, der darin seine Verbannung in eine scheinbar von Gott verlassene süditalienische Region zu Zeiten des Faschismus beschrieb. Demnach machte Christus in Eboli Halt und ging dann nicht mehr weiter.







