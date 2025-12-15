Wie das Skelett des Schinderhannes vertauscht wurde

Dr. Sara Doll von der Uni Heidelberg berichtete im Herrsteiner Gemeinschaftshaus über ihre Forschung und wie sie einen Irrtum mithilfe der modernen Technik nach mehr als 200 Jahren korrigieren konnte.
Lesezeit 3 Minuten
Es war ein Abend voller Überraschungen, zu dem sich knapp 100 Besucher im evangelischen Gemeindesaal in Herrstein eingefunden hatten. Welcher Professor ist schon stolz darauf, dass er einen Schwerkriminellen als Vorfahren hat? Und welcher Straftäter beschäftigt nach seinem Tod vor über 250 Jahren noch ein Dutzend hochkarätiger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen?