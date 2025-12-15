Vortrag in Herrstein Wie das Skelett des Schinderhannes vertauscht wurde Thomas Brodbeck 15.12.2025, 13:00 Uhr

i Dr. Sara Doll (von links) von der Universität Heidelberg, Jens Konoka, Großcousin von Prof. Klaus Rick, beide verwandt mit dem Schinderhannes, und Wolfgang Hey vom Förderverein Historisches Herrstein, dem Gastgeber des Abends. Thomas Brodbeck

Dr. Sara Doll von der Uni Heidelberg berichtete im Herrsteiner Gemeinschaftshaus über ihre Forschung und wie sie einen Irrtum mithilfe der modernen Technik nach mehr als 200 Jahren korrigieren konnte.

Es war ein Abend voller Überraschungen, zu dem sich knapp 100 Besucher im evangelischen Gemeindesaal in Herrstein eingefunden hatten. Welcher Professor ist schon stolz darauf, dass er einen Schwerkriminellen als Vorfahren hat? Und welcher Straftäter beschäftigt nach seinem Tod vor über 250 Jahren noch ein Dutzend hochkarätiger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen?







