Ein Programm rund um Gemeinschaft und demokratisches Miteinander gab es im Jugendzentrum Birkenfeld. Es wurde zum Treffpunkt für Jung und Alt und bot zahlreiche kreative Mitmachaktionen.
Lesezeit 2 Minuten
Basteln, tanzen, miteinander ins Gespräch kommen: Beim Bürgerfest „Kompass – Zukunft – Demokratie“ wurde das Jugendzentrum (JUZ) Birkenfeld am vergangenen Freitag zum Treffpunkt für Jung und Alt. Von 13.30 bis 18 Uhr bot die Veranstaltung ein Programm rund um Gemeinschaft und demokratisches Miteinander.