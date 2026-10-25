Jung und Alt im JUZ Birkenfeld Wie aus Puzzleteilen beim Bürgerfest ein Ganzes wird Tobias Prietzel 25.10.2026, 14:00 Uhr

i Beim Bürgerfest „Kompass – Zukunft – Demokratie“ im Jugendzentrum Birkenfeld begeisterten Kinder und Jugendliche mit einstudierten Tanzvorführungen das Publikum. Tobias Prietzel

Ein Programm rund um Gemeinschaft und demokratisches Miteinander gab es im Jugendzentrum Birkenfeld. Es wurde zum Treffpunkt für Jung und Alt und bot zahlreiche kreative Mitmachaktionen.

Basteln, tanzen, miteinander ins Gespräch kommen: Beim Bürgerfest „Kompass – Zukunft – Demokratie“ wurde das Jugendzentrum (JUZ) Birkenfeld am vergangenen Freitag zum Treffpunkt für Jung und Alt. Von 13.30 bis 18 Uhr bot die Veranstaltung ein Programm rund um Gemeinschaft und demokratisches Miteinander.







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