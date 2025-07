Das Wickenrodter Volks- und Kinderfest am vergangenen Wochenende verwandelte die Ortsgemeinde wieder in einen Ort voller Fantasie und Lebensfreude.

Am Samstagabend eröffnete Andreas Adam, Vorsitzender des Orts- und Verschönerungsvereins, pünktlich um 20 Uhr das Wickenrodter Volks- und Kinderfest im festlich geschmückten Festzelt. Der „kleine bunte Abend“ wurde von Teilnehmern aller Altersgruppen gestaltet: Kinder, Jugendliche und Erwachsene präsentierten mit viel Liebe zum Detail selbstgemachte Kostüme und kreative Tanzeinlagen.

Für ein weiteres Highlight sorgten die Männer aus dem Hunsrückdorf, die mit einem mitreißenden Showtanz ihr Können unter Beweis stellten. Ab 22 Uhr brachte die Band „Shakers“ das Zelt zum Beben und sorgte mit ihrem Programm für beste Stimmung und ausgelassene Tanzfreude.

i „Im Zauberwald“ lautete in diesem Jahr das Motto Reiner Drumm

Am Sonntagnachmittag folgte der große Festumzug, der durch die Straßen von Wickenrodt zog. Musikalisch begleitet vom Musikverein „Gloria“ aus Niederhosenbach zogen zahlreiche Kinder mit ihren Eltern sowie Kindergärten aus den umliegenden Dörfern in fantasievollen Kostümen vorbei, ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos des Kinderfestes: „Zauberwald“.

Auf dem Festgelände warteten zahlreiche Spiel- und Bastelstationen, Workshops und ein Luftballonwettbewerb auf die kleinen Besucher und sorgten für strahlende Gesichter. Als sich gegen 17 Uhr ein Regenschauer ankündigte, wurde die Theaterbühne kurzerhand ins Festzelt verlegt. Dort führte die Theatergruppe ein einfallsreiches, selbst geschriebenes Theaterstück auf, das groß und klein gleichermaßen begeisterte und eine wahrhaft zauberhafte Stimmung verbreitete.

i Auf die Kleinsten warten jede Menge Spaß und Action. Reiner Drumm

i Wer trifft die Dosen? Reiner Drumm

Den musikalischen Ausklang am Sonntag gestaltete die Gesangsgruppe „Die Bachwagge“ aus Idar mit einem stimmungsvollen Abendprogramm. Anschließend heizten die Wiggader DJs „L-Call“ dem Publikum noch einmal ordentlich ein und sorgten für eine ausgelassene Partynacht.

Der traditionelle Festmontag begann um die Mittagszeit mit dem beliebten selbstgemachten Erbseneintopf. Schon in den frühen Morgenstunden hatten zahlreiche Helferinnen und Helfer mit der Zubereitung begonnen. Am Nachmittag unterhielten die „Wiggader Diechda“ die Gäste mit amüsanten Geschichten aus dem Dorfleben. Für große Spannung sorgte die Tombola, die gegen 15 Uhr startete. Eine Urlaubsreise, 500 Euro in bar und viele weitere attraktive Sachpreise wurden von den „Glücksfeen“ an die glücklichen Gewinner verlost.

i Schon am frühen Morgen begannen die Vorbereitungen auf das Fest. Reiner Drumm

Während des gesamten Wochenendes kümmerte sich das Team der „Offenen Flamme“ von Thomas Kreis um das leibliche Wohl der Besucher. Den krönenden Abschluss bildete am Montagabend die Coverband Jouh aus Bundenbach, die mit einem stimmungsvollen Konzert das Fest ausklingen ließ. Wie jedes Jahr bleibt am Ende nur ein Fazit: Es war ein gelungenes Fest, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. rd