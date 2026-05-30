Wasserentnahme Nationalpark „Wichtiges Zeichen für den Naturschutz“ Stefan Conradt 30.05.2026, 13:00 Uhr

i Im Oktober 2022 demonstrierten Naturschützer vor den Werksgeländen der beiden Mineralbrunnen in Schwollen. Nun feiern sie einen weiteren Teilerfolg im Kampf gegen die Wasserentnahme aus dem nahen Nationalpark. Reiner Drumm

Wie geht es weiter im Streit um die Wasserentnahme im Nationalpark Hunsrück-Hochwald? Die beiden Schwollener Mineralbrunnen haben Rechtsmittel gegen den Bescheid der SGD Nord eingelegt. Naturschützer feiern die Entscheidung als Erfolg.

Die Umweltaufsichtsbehörde SGD Nord hat wegen der fehlenden Mitwirkung der Sprudelbetriebe am Umweltverträglichkeitsverfahren (UVP) den Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis abgelehnt. Die Entscheidung fiel bereits am 28. April, ohne dass die Öffentlichkeit oder die Umweltschutzgruppen, die gegen die Wasserentnahme im Nationalpark Hunsrück-Hochwald protestierten, unterrichtet wurden.







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