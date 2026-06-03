Die Vorfreude auf die 29. Ausgabe der Idar-Obersteiner Jazztage ist groß: Aber spielt das Wetter am Wochenende mit? Auf jeden Fall wartet das Festival in Idar wieder mit vielen großen Namen auf.
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Wie immer wenige Tage vor den Jazztagen richten sich die Blicke der Verantwortlichen im Idar-Obersteiner Stadthaus bange gen Himmel... Auch für die 29. Ausgabe des traditionsreichen Festivals sind die Wetteraussichten nicht gerade berauschend. „Das ist halt die Krux bei Open-Air-Veranstaltungen“, weiß Annette Strohm vom städtischen Kulturamt.