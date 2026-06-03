Vorfreude auf die Jazztage
Whiskydenker werden von Katzen unterstützt
Die Whiskydenker um Sänger und Posaunist Florian Wehse eröffnen in diesem Jahr die Jazztage auf der Schleiferplatzbühne.
Die Whiskydenker um Sänger und Posaunist Florian Wehse eröffnen in diesem Jahr die Jazztage auf der Schleiferplatzbühne.
Gerhard Ding

Die Vorfreude auf die 29. Ausgabe der Idar-Obersteiner Jazztage ist groß: Aber spielt das Wetter am Wochenende mit? Auf jeden Fall wartet das Festival in Idar wieder mit vielen großen Namen auf.

Lesezeit 4 Minuten
Wie immer wenige Tage vor den Jazztagen richten sich die Blicke der Verantwortlichen im Idar-Obersteiner Stadthaus bange gen Himmel... Auch für die 29. Ausgabe des traditionsreichen Festivals sind die Wetteraussichten nicht gerade berauschend. „Das ist halt die Krux bei Open-Air-Veranstaltungen“, weiß Annette Strohm vom städtischen Kulturamt.

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