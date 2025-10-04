Wo könnte es stehen? Westrichhalle in Baumholder braucht ein Kunstobjekt 04.10.2025, 13:00 Uhr

i Aktuell laufen die Arbeiten auf Hochtouren: An der Glasfront der Westrichhalle wurde mit dem Einsetzen der Fenster begonnen. Bald soll auch Kunst im Außenbereich hinzukommen. Werle Benjamin

Unter dem Stichwort Kunst am Bau verpflichtet das Land öffentliche Bauherren, auch einen künstlerischen Beitrag zu berücksichtigen. Der Baumholderer Bauausschuss diskutierte nun, wie dieser Kunstbeitrag für die Westrichhalle aussehen könnte.

An der Westrichhalle in Baumholder, die aktuell gebaut wird, muss auch ein Kunstwerk stehen. Das sieht das Land Rheinland-Pfalz als Fördergeber der Baustelle unter dem Stichwort „Kunst am Bau“ in seinen Richtlinien vor. Einen gewissen Teil der gesamten Baukosten muss der Bauherr für die Kunst am Bau aufwenden.







