Strom für neue Sporthalle Westrichhalle: 40 Wochen Lieferzeit für Transformator Sascha Saueressig 09.07.2026, 16:00 Uhr

i Ähnlich wie im Frühjahr an der Messe Idar-Oberstein wird auch die neue Westrichhalle in Baumholder den Strom übergangsweise von einem provisorischen Trafo erhalten. Der bei einer Fachfirma in Biburg bestellte Kompakttransformator hat eine Lieferzeit von 40 Wochen. Stefan Conradt

Die Bauarbeiten an der Westrichhalle schreiten voran. Der Innenausbau soll bis Spätherbst beendet sein, parallel werden nun die Außenanlagen angegangen. Nur für die Stromversorgung der Halle muss ein Transformator bestellt werden – und das dauert.

Die Stromversorgung für die neue Westrichhalle ist für Stadtrat und Ausschussmitglieder in Baumholder ein unerwartetes Problem, das in der Planung nicht frühzeitig betrachtet wurde. Denn für die Stromversorgung der neuen Sporthalle ist eine eigenständige Trafostation notwendig, die im Außengelände der Halle aufgestellt werden soll.







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