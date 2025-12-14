Inklusionsbeirat „Wertvolle Arbeit, die allen zugutekommt“ Thomas Brodbeck 14.12.2025, 11:00 Uhr

i Horst Müller, Vorsitzender des Inklusionsbeirates, im Gespräch mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Neben ihr Christian Wahl vom der Geschäftsstelle des Beirates und Bürgermeister Friedrich Marx zu sehen. Thomas Brodbeck

Wie wichtig die Arbeit des Inklusionsbeirates ist, zeigte sich wieder einmal bei dessen Vollversammlung am Donnerstag.

Vieles, was den 13 ehrenamtlichen Mitgliedern des Idar-Obersteiner Inklusionsbeirates an Hürden, Barrieren und Stolperfallen im Alltag auffällt, übersehen „gesunde“ Mitbürger. Dabei sollten einem jeden bewusst sein, dass sich auch sein Leben von heute auf morgen dramatisch ändern kann – sei es durch einen Schlaganfall, durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit.







