Rund 3,3 Millionen Euro kann die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld aus dem Förderprogramm „regional.zukunft.nachhaltig“, der Landes Rheinland-Pfalz beantragen. Mit dem Gesamtbudget des Förderprogramms von 200 Millionen Euro will das Land Regionen stärken, die vor besonderen strukturellen Herausforderungen stehen. Gefördert werden sollen Maßnahmen, die der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem Klimaschutz, der Infrastruktur oder dem sozialen Zusammenhalt dienen. Die für die Landesförderung antragsberechtigten Kommunen sind dem Land zufolge über den Strukturindex des Statistischen Landesamtes nach Kriterien wie der wirtschaftlichen Lage oder der demografischen Entwicklung ausgesucht worden. Ziel der Förderung sei es, „die Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen des Landes anzugleichen, während sie ihre individuelle Identität wahren“, wie es auf der Homepage des rheinland-pfälzischen Innenministeriums heißt.

Diese Maßnahmen kann die VG Birkenfeld mit den Fördergeldern anstoßen

Im Kreis Birkenfeld sind alle Verbandsgemeinden sowie die Stadt Idar-Oberstein antragsberechtigt. Die mögliche Fördersumme ist dabei unterschiedlich – die VG Birkenfeld kann bis zu 3,3 Millionen Euro beantragen. Dazu muss jedoch zuerst durch die Verbandsgemeinde ein Maßnahmenkatalog erstellt werden. Dabei sind 75 Prozent der Fördersumme nach der Regelsetzung des Landes für Investitionen, also Maßnahmen, die Anschaffungen oder bauliche Aktivitäten beinhalten, vorgesehen. Maximal 55 Prozent der Fördersumme, was im Fall der VG Birkenfeld 1,82 Millionen entspricht, können dabei für Maßnahmen eingesetzt werden, die der Infrastruktur und Gemeinschaft zugutekommen. Darunter fallen zum Beispiel Sanierung und Umbau von nicht wirtschaftlichen kommunalen Projekten, Maßnahmen gegen Leerstand, der Umbau von Gebäuden für Jung und Alt, Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, der Aufbau einer digitalen Verwaltung aber auch die Förderung sozialer Orte. Kurz: Von Schwimmbädern über Jugendeinrichtungen bis hin zu seniorengerechtem Wohnen, Grünflächen und anderen kommunalen Einrichtungen und Liegenschaften sind die infrastrukturellen Fördermöglichkeiten breit aufgestellt. Maximal 30 Prozent, rund 990.000 Euro, kann die Verbandsgemeinde jeweils in Klimaschutzmaßnahmen und Wirtschaftsförderungen, wie Tourismus- oder Mobilitätsmaßnahmen stecken.

Maximal 25 Prozent (830.000 Euro) der Fördersumme kann die VG auch für nicht-investive Maßnahmen ausgeben, maximal 5 Prozent (166.000 Euro) für zusätzliche Personalausgaben. In Zusammenhang mit dem Förderprogramm fiel zum Beispiel bei der Besprechung in der VG Herrstein-Rhaunen das Wort „Bürokratiemonster“. Dem kann sich René Maudet, zuständig für Wirtschaftsförderung in der VG-Verwaltung in Birkenfeld, nicht anschließen: „Ein solch komfortables Förderprogramm, wo derart viele Maßnahmen in einem Antrag eingeschlossen werden können, habe ich selten erlebt.“ Dass die Landesregierung hier „ein wenig steuern“ wolle, sei für ihn absolut nachvollziehbar.

Einen Antrag mit der Auflistung aller Maßnahmen, die die Verbandsgemeinde mit dem Förderprogramm zu finanzieren plant, muss die VG bis Ende August einreichen – alle beantragten Aktivitäten müssen bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Der Wirtschaftsausschuss der VG soll sich am 7. Mai mit dem Maßnahmenkatalog auseinandersetzen und ihn festlegen, bevor eine Abstimmung im VG-Rat erfolgt.

Diskussion um Beteiligung der Ortsgemeinden

Dabei ist aber unter anderem noch die wichtige Frage zu klären, inwiefern die Ortsgemeinden der VG Birkenfeld beteiligt werden. Sollen also die Ortsgemeinden neben der VG weitere Maßnahmen in den Förderantrag einbringen dürfen? In dem aktuellen Säulendiagramm sind 15 Prozent der Fördersumme, also 497.000 Euro für die Ortsgemeinden vorgesehen. Dem muss allerdings der Wirtschaftsausschuss und der VG-Rat noch zustimmen. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es am Mittwochabend bereits kritische Stimmen zu hören. „Die Ortsgemeinden bilden die Verbandsgemeinde. Alle VG-Projekte kommen auch den Ortsgemeinden zugute“, sagt Ulla Schmitt (SPD). Jede Investition schaffe auch Folgekosten, die die Ortsgemeinden dann tragen müssten, gab Hans-Walter Spindler (Grüne) zu bedenken.

Sven Becker (SPD), Beigeordneter der Verbandsgemeinde, aber auch Ortsbürgermeister von Rinzenberg, plädierte ebenfalls dafür, die Erstellung des Maßnahmenkatalogs in VG-Hand zu belassen. „Jede Gemeinde profitiert davon, wenn wir das Geld bei der VG belassen, ähnlich wie sie auch bei der Umlage profitieren“, sagt Becker. Es sei nicht vorteilhaft, den VG-Rat in die Lage zu bringen, entscheiden zu müssen, welche Ortsgemeinde Geld für Maßnahmen bekomme und welche nicht. „Wir müssen das Geld einfach so einsetzen, dass alle profitieren“, so Beckers Lösung.

Dem schließt sich auch Joachim Jung (LUB) an: „Bei einem solchen festgelegten Betrag würden manche Ortsgemeinden hinten rüber fallen.“ Das führe nur zu Frust und Neid. Jung plädiert dafür, das Geld dort einzusetzen, wo für die VG in Zukunft finanzielle Herausforderungen anstehen, die schwer zu bewältigen sind. „Wenn beispielsweise Kindergärten, Schulen und Schwimmbäder von den Geldern profitieren, ist ein Nutzen für alle vorhanden“, ist Jung überzeugt. „Wir würden bei den Ortsgemeinden Bedürfnisse wecken, die aktuell nicht vorhanden sind“, mahnt Emil Morsch (SPD).

Eine Entscheidung, inwiefern die Ortsgemeinden ebenfalls eigene Maßnahmen in den Förderantrag einbringen können, soll allerdings frühestens am 7. Mai fallen.