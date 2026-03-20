Urwahl VG Herrstein-Rhaunen Wer wird Nachfolger von Uwe Weber? Karsten Schultheiß 20.03.2026, 06:00 Uhr

i 2019 war die Freude groß bei der SPD über die Wiederwahl von Uwe Weber (2. von links) in der nun fusionierten Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Diesmal hat sein designierter Nachfolger, der SPD-Kandidat Markus Schulz, gleich sechs Mitberwerber. Hosser (Archiv). Hosser

Am Sonntag steht die Urwahl des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen an, es geht um die Nachfolge von Amtsinhaber Uwe Weber (SPD). Gleich sieben Bewerber und Bewerberinnen stehen zur Wahl. Da ist eine Stichwahl später fast schon ausgemacht.

Welch ein Kontrast zur bevorstehenden Urwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen mit sieben Bewerbungen: Konkurrenzlos behauptete sich Amtsinhaber Uwe Weber (SPD) bei der bislang einzigen Direktwahl in der neuen fusionierten Verbandsgemeinde im Jahr 2019 mit 73,3 Prozent.







Artikel teilen

Artikel teilen