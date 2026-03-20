Am Sonntag steht die Urwahl des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen an, es geht um die Nachfolge von Amtsinhaber Uwe Weber (SPD). Gleich sieben Bewerber und Bewerberinnen stehen zur Wahl. Da ist eine Stichwahl später fast schon ausgemacht.
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Welch ein Kontrast zur bevorstehenden Urwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen mit sieben Bewerbungen: Konkurrenzlos behauptete sich Amtsinhaber Uwe Weber (SPD) bei der bislang einzigen Direktwahl in der neuen fusionierten Verbandsgemeinde im Jahr 2019 mit 73,3 Prozent.