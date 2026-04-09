Mit der Stichwahl am Sonntag in der VG Herrstein/Rhaunen endet für Julia Hagner und Markus Schulz ein langer Wahlkampf. Wegen Ostern fällt die Entscheidung eine Woche später als üblich.
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Showdown in der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen: Am Sonntag wird in der Stichwahl zwischen der parteilosen Kandidatin Julia Hagner und Markus Schulz (SPD) der Nachfolger von Uwe Weber auf dem Sessel des Verbandsbürgermeisters gewählt. Kurios: Beide sind Ortsbürgermeister, Hagner in Veitsrodt, Schulz im nur wenige Kilometer entfernten Hettenrodt.