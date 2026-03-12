Karl-May-Festspiele Mörschied Wer will mit Winnetou Abenteuer erleben? 12.03.2026, 17:00 Uhr

i Action pur: Statisten sind mittendrin, wenn es in Mörschied im Sommer heiß hergeht. Ninas View

Wer will mit Winnetou Mörschied und das Publikum erobern? Wie in jedem Jahr werden Statisten gesucht, die ganz nah dran sein werden.

Die Freilichtbühne Mörschied öffnet am Sonntag, 22. März, von 10 bis 18 Uhr ihre Tore für alle, die einmal selbst Teil einer großen Freilichtproduktion werden möchten. Beim großen Statistencasting werden Mitwirkende für die kommende Inszenierung Winnetou II – „Das Geheimnis des Scouts“ – gesucht.







