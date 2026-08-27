Gesundheit in Baumholder Wer reinkommt, kommt ohne Training nicht raus Sascha Saueressig 27.08.2026, 18:00 Uhr

i Sarah Banner am Trainingstower, an dem bis zu 300 unterschiedliche Übungen möglich sind. Sascha Saueressig

Es ist kein klassisches Fitnessstudio, das Sarah Banner in der Baumholderer Hauptstraße betreibt. Vielmehr sollen Besucher den bewussten Umgang mit sich selbst und ihrem Körper erlernen, um Beschwerden früher zu erkennen und gezielt zu lindern.

Ganz individuell auf die eigenen Beschwerden ausgerichtet, trainieren die meist älteren Besucher des Gesundheits- und Fitnessstudios „Lebenskraft“ in Baumholder. Mehr als 20 unterschiedliche Kurse von Reha-Sport, über Yoga, Pilates, Faszientraining, Schmerztherapie bis hin zu Rückentraining, Wirbelsäulen- und Hockergymnastik bieten die fünf Übungsleiter mit Schwerpunkt auf Reha-Sport in den Räumen in Baumholder sowie in Berglangenbach an.







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