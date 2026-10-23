Nach Brandmauer-„Knall“ Wer in Idar-Oberstein Bürgermeister werden könnte Vera Müller 23.10.2026, 07:41 Uhr

i Wie geht es in Idar-Oberstein weiter? Welche Auswirkungen haben die Vorfälle der vergangenen Tage? Fragen über Fragen. Harald Tittel/dpa

Nach dem politischen Mega-Gewitter über Idar-Oberstein bleiben Fragen, und Namen machen die Runde: Wer wird Bürgermeister in Idar-Oberstein? Wer kommt als Beigeordneter infrage? Es wird diskutiert und spekuliert.

Katerstimmung in der Stadt: So lässt sich die Gefühlslage nach dem Wirbel um den zurückgezogenen Antrag von CDU, AfD und SPD mit Blick auf die mögliche Erweiterung der Stadtspitze zusammenfassen. Der Antrag und die damit verbundene „Brandmauer“-Diskussion klingen gewaltig nach.







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