Nach Brandmauer-„Knall“
Wer in Idar-Oberstein Bürgermeister werden könnte 
Wie geht es in Idar-Oberstein weiter? Welche Auswirkungen haben die Vorfälle der vergangenen Tage? Fragen über Fragen.
Wie geht es in Idar-Oberstein weiter? Welche Auswirkungen haben die Vorfälle der vergangenen Tage? Fragen über Fragen.
Harald Tittel/dpa

Nach dem politischen Mega-Gewitter über Idar-Oberstein bleiben Fragen, und Namen machen die Runde: Wer wird Bürgermeister in Idar-Oberstein? Wer kommt als Beigeordneter infrage? Es wird diskutiert und spekuliert. 

Lesezeit 4 Minuten
Katerstimmung in der Stadt: So lässt sich die Gefühlslage nach dem Wirbel um den zurückgezogenen Antrag von CDU, AfD und SPD mit Blick auf die mögliche Erweiterung der Stadtspitze zusammenfassen. Der Antrag und die damit verbundene „Brandmauer“-Diskussion klingen gewaltig nach.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren