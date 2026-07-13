Labyrinth in Idar-Oberstein Wer hinter dem Hit „Idar-Obaustellenstein“ steckt Vera Müller 13.07.2026, 12:12 Uhr

i Björn Lanzerath liebt Musik und ist kreativ: Am Computer entsrand der Song „Idar-Obaustellenstein“, der zurzeit in aller Munde ist. Björn Lanzerath

Phasenweise war die Baustellenflut-Flut in Idar-Oberstein unerträglich. Jetzt ist es besser. Und trotzdem geht der Song „Idar-Obaustellenstein“ aktuell durch die Decke. Das Lied hat Ohrwurm-Qualität und bringt die Idar-Obersteiner zum Lachen.

Schon gehört? Idar-Oberstein hat ein ganz besonderes neues Lied mit extremer Ohrwurm-Qualität. Der Song „Idar-Obaustellenstein“ wird aktuell von Handy zu Handy weitergeleitet und ist in aller Munde. Der musikalische Gruß aus der Edelsteinstadt mit ihren unzähligen Baustellen wird zum Hit.







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