Labyrinth in Idar-Oberstein 
Wer hinter dem Hit „Idar-Obaustellenstein“ steckt
Björn Lanzerath liebt Musik und ist kreativ: Am Computer entsrand der Song „Idar-Obaustellenstein“, der zurzeit in aller Munde i
Björn Lanzerath liebt Musik und ist kreativ: Am Computer entsrand der Song „Idar-Obaustellenstein“, der zurzeit in aller Munde ist.
Björn Lanzerath

Phasenweise war die Baustellenflut-Flut in Idar-Oberstein unerträglich. Jetzt ist es besser. Und trotzdem geht der Song „Idar-Obaustellenstein“ aktuell durch die Decke. Das Lied hat Ohrwurm-Qualität und bringt die Idar-Obersteiner zum Lachen.  

Lesezeit 2 Minuten
Schon gehört? Idar-Oberstein hat ein ganz besonderes neues Lied mit extremer Ohrwurm-Qualität. Der Song „Idar-Obaustellenstein“ wird aktuell von Handy zu Handy weitergeleitet und ist in aller Munde. Der musikalische Gruß aus der Edelsteinstadt mit ihren unzähligen Baustellen wird zum Hit.
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