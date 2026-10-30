Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe
Wer heiße Eisen anfasst, verbrennt sich
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrs
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder.
Hosser

Politische Diskussion ist oft von Sachthemen geprägt – meist umständlich und wenig spannend. Doch es gibt Reizthemen, die bringen sofort emotionale Reaktionen – und es ist dann nicht entscheidend, was hinten rauskommt, sondern wie es gemacht wird.

Lesezeit 5 Minuten

Die Finger verbrannt

Wahlen allerorten. Und sie bewegen die Leute. Ob in Serbien, Israel, Brasilien oder in ein paar Tagen in den USA. Meist stellt sich aus der Draufsicht dabei die Frage: Wie belastbar ist die Demokratie als Staatsform überhaupt noch?
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