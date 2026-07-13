Rätselhafte Brände entlang der L347 forderten die Einsatzkräfte vor Kurzem heraus. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Ursache der Feuer zu klären, und setzt dabei die Hoffnungen insbesondere auf eine Radfahrerin.
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Nachdem drei Vegetationsbrände an der L347 die Einsatzkräfte am Donnerstag, 9. Juli, in Atem gehalten haben, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Beamten gehen davon aus, dass die Feuer fahrlässig oder vorsätzlich durch menschliches Handeln entstanden sind.