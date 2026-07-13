An der L347 bei Berglangenbach
Wer hat etwas gesehen? Nach Brandserie sucht Polizei Zeugen
Mit einem Großaufgebot haben die Feuerwehrleute die Brände an der L347 am Donnerstag, 9. Juli, unter Kontrolle gebracht. Nun suc
Mit einem Großaufgebot haben die Feuerwehrleute die Brände an der L347 am Donnerstag, 9. Juli, unter Kontrolle gebracht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Werle Benjamin

Rätselhafte Brände entlang der L347 forderten die Einsatzkräfte vor Kurzem heraus. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Ursache der Feuer zu klären, und setzt dabei die Hoffnungen insbesondere auf eine Radfahrerin.

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Nachdem drei Vegetationsbrände an der L347 die Einsatzkräfte am Donnerstag, 9. Juli, in Atem gehalten haben, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Beamten gehen davon aus, dass die Feuer fahrlässig oder vorsätzlich durch menschliches Handeln entstanden sind.
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