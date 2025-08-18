Jede Menge Ehrungen gab es beim „Frauenfußballfest“ in Breitenthal, mit dem die DSG am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen feierte.

Auf 566 Einsätze in 26 Jahren bringt es Torhüterin Kathrin Claßen-Meier, die immer noch im Tor der Ersten Mannschaft der DSG Breitenthal steht. 393 Tore in 482 Spielen hat Anja Klein erzielt. Das waren die herausragenden Akteure beim Ehrungsmarathon der „Damenspielgemeinschaft“, die am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen auf dem Sportgelände in Breitenthal feierte (die NZ berichtete). Geehrt wurden von der langjährigen Vorsitzenden Heike Bank, ihrer Nachfolgerin Tabea Hartmann und dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer, der eigens zum besonderen „Frauenfußballfest“ angereist war, mehr als 30 Akteure und Mitglieder.

i Die Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft oder 15-jährige Aktivität in der Mannschaft gab es für diese fünf anwesenden Mitglieder. Stefan Conradt

Die Ehrennadel in Gold für 30-jährige Mitgliedschaft oder 20 Jahre Einsatz in der Mannschaft ging an folgende Mitglieder der ersten Stunde: Ricarda Gerhard, Anja Klein, Marco Reichard, Heike Bank, Martin Fey, Hiltrud Lajendecker-Weiss, Rosel Peter, Alexandra Seitz, Britta Wolff, Herbert Wolff, Regina Staudt und Udo Schneider. Ebenfalls Gold gab es für Kathrin Claßen-Meier, Laura Hammen und Nadja Teusch, die seit mehr als 20 Jahren für die DSG auflaufen oder mehr als 20 Jahre aufliefen.

Die Silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft oder 15-jährige Aktivität in der Mannschaft ging an Christian Cullmann, Josef Claßen, Fabia Reichard, Sandra Reichard (mehr als 500 Einsätze in der Mannschaft), Sara Lang, Diana Gläßer und Manuela Hartmann (die letzten beiden in Abwesenheit).

Die Bronzene Ehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft oder 10 Jahre Aktivität wurde verliehen an: Daniela Kullmann, Kirsten Ritter, Jennifer Marx, Fabienne Faust, Michelle Stein, Alina Forster, Svenja Siegel, Anne Becker-Siegel, Marie Müller und Joachim Kohlhaas, der im Vorstand für die Pressearbeit zuständig ist und die Torleute trainiert.

i Die neuen Träger der Bronzenen Ehrennadel mit dem Ministerpräsidenten Stefan Conradt

„Wir fühlten uns bevormundet und wollten nicht, dass andere über unsere Geschicke bestimmen“, erläuterte Heike Bank die damaligen Gründe für den Schritt in die Eigenständigkeit, der auch dazu führte, dass die Frauen zwar einen Verein, aber keine eigene Spielstätte hatten. Jahrelang wurden die Heimspiele in Tiefenstein ausgetragen. Mittlerweile gibt es aber wieder eine enge Kooperation mit dem Mutterverein TuS Breitenthal-Oberhosenbach. Seit 2019 spielen die Frauen wieder auf der wunderschön gelegenen Anlage oberhalb des Dorfes, wo derzeit eine Gebäudeerweiterung geplant ist. Und beim Fest übernahm der TuS auch die Bewirtung.

Die DSG sei „Vorbild für die vielen Frauenfußballmannschaften in Rheinland-Pfalz“, befand Alexander Schweitzer – „und auch für die, die hoffentlich noch entstehen“. Vereinsleben, Gemeinschaft, Zusammenhalt – das seien wichtige Säulen im Zusammenleben, und so sei der kleine Verein auch ein „Vorbild für ehrenamtliches Engagement“, lobte der Landesvater, der abschließend zum geselligen Beisammensein aufrief: „Wer gut spielt, hat auch Grund zu feiern.“ Das ließen sich die „Bräneler“ natürlich nicht zweimal sagen... sc