Landtagswahl am 22. März
Wer bestellt, der soll auch bezahlen
Klamme Kommunen, das ist in ganz Rheinland-Pfalz und auch im Kreis Birkenfeld ein Thema. Welche Vorschläge die Direktkandidaten
Klamme Kommunen, das ist in ganz Rheinland-Pfalz und auch im Kreis Birkenfeld ein Thema. Welche Vorschläge die Direktkandidaten für die Landtagswahl im Kreis Birkenfeld machen.
Jens Büttner/dpa. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp

Unsere Wahlserie: Wir wollen von den Kandidaten wissen: Wie kann man den finanziellen Kollaps der kommunalen Finanzen verhindern?

Lesezeit 4 Minuten
Städte und Ortsgemeinden in der Region sind finanziell angeschlagen, die Hilferufe nach einer besseren Finanzausstattung sind laut, Investitionen in Gebäude und Infrastruktur vielerorts kaum mehr möglich. Wir haben die Kandidaten der Landtagswahl am 22.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWK 19 – Birkenfeld

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren