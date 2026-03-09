Landtagswahl am 22. März Wer bestellt, der soll auch bezahlen 09.03.2026, 15:00 Uhr

i Klamme Kommunen, das ist in ganz Rheinland-Pfalz und auch im Kreis Birkenfeld ein Thema. Welche Vorschläge die Direktkandidaten für die Landtagswahl im Kreis Birkenfeld machen. Jens Büttner/dpa. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp

Unsere Wahlserie: Wir wollen von den Kandidaten wissen: Wie kann man den finanziellen Kollaps der kommunalen Finanzen verhindern?

Städte und Ortsgemeinden in der Region sind finanziell angeschlagen, die Hilferufe nach einer besseren Finanzausstattung sind laut, Investitionen in Gebäude und Infrastruktur vielerorts kaum mehr möglich. Wir haben die Kandidaten der Landtagswahl am 22.







