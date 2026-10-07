Edelsteinbörse Idar-Oberstein Wenn’s brennt, reicht Leiter nur bis zum vierten Stock Vera Müller 07.10.2026, 10:35 Uhr

i Wie geht es mit der Diamant- und Edelsteinbörse in Idar-Oberstein weiter? Das Thema Brandschutz hat nun Folgen. HOSSER

Der Brandschutz ist in der Diamant- und Edelsteinbörse in Idar-Oberstein nicht sichergestellt. Das hat Folgen und wirft Fragen auf. Wie sieht das die Feuerwehr?

Zum Leerstand wird aktuell die Diamant- und Edelsteinbörse in Idar. Vonseiten des städtischen Bauamts wurde den Mietern zur Auflage gemacht, dass sie ihre Räume ab dem 15. Oktober nicht mehr nutzen dürfen. Brandschutzauflagen, die nicht fristgerecht und vollumfänglich von Vermieterseite umgesetzt worden seien, sind für diesen Schritt nach Informationen unserer Zeitung dafür ausschlaggebend.







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