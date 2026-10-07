Der Brandschutz ist in der Diamant- und Edelsteinbörse in Idar-Oberstein nicht sichergestellt. Das hat Folgen und wirft Fragen auf. Wie sieht das die Feuerwehr?
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Zum Leerstand wird aktuell die Diamant- und Edelsteinbörse in Idar. Vonseiten des städtischen Bauamts wurde den Mietern zur Auflage gemacht, dass sie ihre Räume ab dem 15. Oktober nicht mehr nutzen dürfen. Brandschutzauflagen, die nicht fristgerecht und vollumfänglich von Vermieterseite umgesetzt worden seien, sind für diesen Schritt nach Informationen unserer Zeitung dafür ausschlaggebend.