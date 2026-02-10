Narrhalla Buhlenberg hält Hof Wenn Zeus und der Olymp über die Fastnacht wachen Niels Heudtlaß 10.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Hexe zauberte den Buhlenbergern spontan ein Prinzenpaar herbei, mit viel Feuer und großer Show. Gerhard Ding

„Monte Buhlo ruft nach Heldenmut – mit Zeus und Co wirds närrisch gut“ war das Motto der Prunksitzungen der Narrhalla Buhlenberg. Das Publikum konnte sich nicht nur über viel Humor und Tanz freuen, sondern wurde auch Zeuge einer großen Überraschung.

Die Karnevalsgesellschaft Narrhalla Buhlenberg hat an zwei Samstagen, 31. Januar und 7. Februar, wieder die Jahnturnhalle in Birkenfeld zum Beben und Schunkeln gebracht. Unter dem Motto „Monte Buhlo ruft nach Heldenmut – mit Zeus und Co wird's närrisch gut“, feierten die Buhlenberger ihre Prunksitzungen.







