Der Mundartnachmittag der Bachwagge kam sehr gut beim Publikum in der ausverkauften Max-Hahn-Halle in Idar an. Unter dem Motto: „Uhs Heimat – uhs Sprooch“ hatten alle – Sänger wie Zuhörer – viel Spaß.
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„Wenn wir es nicht singen, geht es verloren“, sagte Wolfgang Schapperth, Mitglied der Bachwagge. Die Gesangsgruppe bewies bei ihrem Mundartkonzert im IKG-Heim in Idar einmal mehr, wie wichtig die heimische Mundart ist. Ohne sie gingen Erinnerungen, Emotionen, ja die Seele einer ganzen Region verloren.